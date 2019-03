Escola de Governo desta terça debate a relação dos ODS e o Município de Cascavel

A Escola de Governo desta terça-feira (19) será comandada pela equipe do Território Cidadão, que junto com a Secretaria de Planejamento e Gestão e representantes do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e da Itaipu Binacional, preparou o detalhamento dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e o Município de Cascavel.

“Todas as ações do Território levam aos ODS, desde as parcerias ao acesso à saúde; o TC, inclusive, é intimamente ligado ao ODS 11, que é a construção de cidades sustentáveis humanas e justas”, explica o gerente do Território Cidadão, Ailton Lima.

Durante o encontro serão apresentadas as ferramentas desenvolvidas pelo Projeto Oeste 2030, promovido pelo PNUD e pela Itaipu Binacional, voltadas para a gestão pública, e elaboradas a partir de uma base de dados municipais de Cascavel, com mecanismos de alinhamento, avaliação e acompanhamento associado ao conjunto de indicadores e metas dos ODSs.