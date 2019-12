Equipe cascavelense terá novo piloto na Stock Light

A temporada de 2019 da Stock Light termina no próximo domingo com a realização da oitava e última etapa no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mas nem por isso deixa de ter novidades. Uma delas é a estreia do paulista Dante Fibra, que irá defender a equipe MRF Racing, de Cascavel.

Expressão de São Paulo no kart, Dante Fibra é, nesta temporada, destaque da Sprint Race e, dividindo a pilotagem do carro 7 com o experiente Kau Machado, mostrou muito talento desde a primeira etapa do ano, realizada em Londrina (PR) em março. O paulista conquistou sua primeira pole position na competição, superando pilotos com grande experiência na categoria. Depois veio galgando no aprendizado e marcando pódios, além de sua primeira vitória na corrida noturna (quinta etapa) também no circuito de Londrina no início de setembro.

Com uma vitória, três segundos lugares, um terceiro lugar, além de uma pole position, Dante Fibra é o terceiro colocado na tabela de classificação da Overall, com 251 pontos, e no torneio da Sprint Race Brasil tem 165 pontos.

Segundo Dante Fibra, em sua estreia na Stock Light a meta é se adaptar rapidamente ao carro e ter um bom desempenho em Interlagos. Ele também destaca que escolheu a MRF Racing para sua corrida de estreia na Stock Light por ser uma equipe competitiva e por já ter bom relacionamento com integrantes da escuderia.

Para o próximo ano está em entendimento com patrocinadores e poderá vir a disputar toda a temporada.