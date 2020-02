Equipe baiana faz maratona para disputar o Transparaná

A Equipe Accert Competições iniciou ontem, em Guarapuava, no interior do Paraná, o segundo desafio do ano na modalidade de regularidade, o Rali Transparaná. Na semana passada, Cristiano Antonio Rocha e Roberto Spessatto competiram no 33º Cerapió, que contou com 1.000 quilômetros entre Fortaleza (CE) e Teresina (PI) e, agora, brigarão pelo título da 26ª edição da tradicional prova paranaense.

O Transparaná começou ontem e vai até sábado com roteiro de aproximadamente 830 quilômetros. Além das duas primeiras etapas na cidade de Guarapuava, terá passagem pelas cidades de Imbituva e Castro, com chegada e premiação final em Curitiba.

O piloto goiano Cristiano Rocha e o navegador catarinense Roberto Spessatto estão inscritos na categoria Master. “O objetivo é estar entre os cinco primeiros colocados, brigando pelo título do 26º Transparaná. Para isso, vamos com uma estrutura de apoio maior para qualquer imprevisto que possa acontecer durante o trajeto da competição”, contou o piloto Cristiano.

A equipe Accert Competições, de Luís Eduardo Magalhães/BA, fará sua segunda participação no evento. Este ano leva a estrutura de uma Mitsubishi Pajero Full, um caminhão e uma picape de apoio, e conta com mais cinco integrantes entre mecânicos, motorista e ajudantes.