Em vantagem, Internacional visita o Paysandu em Belém

Belém – Internacional e Paysandu se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 19h15, no Mangueirão. Após ter vencido o primeiro duelo por 3 a 1, o Colorado joga pelo empate e até por uma derrota por um gol para avançar às quartas de final.

Por conta da boa vantagem construída no Beira-Rio, o técnico Odair Hellmann deverá preservar alguns no Pará. “Respeitamos o Paysandu, mas vamos observar a recuperação dos jogadores. É uma viagem desgastante até Belém. Vamos recuperar bem esses atletas e quem estiver com condições na nossa análise de jogar irá atuar”, disse o treinador.

No meio de campo, Edenílson, com um desconforto muscular, mas sem lesão detectada, deve ser poupado para a entrada de Rithely. No ataque, Paolo Guerrero pode ser resguardado para a entrada de Rafael Sóbis. O certo mesmo é que o lateral-esquerdo Iago, Convocado para a seleção brasileira sub-23, desfalca o Colorado. Uendel será o seu substituto.

No Papão, que perdeu o técnico Léo Condé na segunda-feira (27), depois da derrota para o Boa Esporte pela Série C, o momento é de crise. Para eliminar o Inter, o Paysandu precisa vencer por três gols de diferença. Uma vitória por dois gols levaria a decisão para os pênaltis.