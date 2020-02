Em baixa, Barça desafia Bilbao pela Copa do Rei

Barcelona – O Barcelona viaja para o País Basco para encarar o Athletic Bilbao pelas quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). Em meio à crise envolvendo o agora dirigente da equipe Eric Abidal e o melhor do mundo Lionel Messi, o técnico do Barça, Quique Setién, quer focar apenas no futebol e espera que jogadores não se distraiam. O confronto é definido em jogo único.

O comandante disse que espera um rival muito difícil jogando em seus domínios. “Será uma partida muito equilibrada, eles são muito intensos. O Bilbao é muito sólido defensivamente e em sua casa exigirá muito. Eles vão nos apertar bastante e o que eles fazem, eles fazem bem. Devemos estar bem para nossas estratégias superarem as deles. Estamos focados em fazer a coisa certa”.

Com dificuldades e um elenco enxuto pela falta de contratações na janela de transferências e muitas lesões neste período, como as ausências de Dembélé e Suárez, e um desconforto muscular de Messi, o espanhol deverá trabalhar com as peças disponíveis.

O Barça enfrenta, além da partida, a crise que se estabeleceu no elenco após Abidal dizer que “muitos jogadores não estavam satisfeitos” com o trabalho do treinador Ernesto Valverde, em entrevista ao “Sport”. Messi rebateu o ex-lateral nas redes sociais e o grupo de jogadores apoiou o craque argentino antes do treino de ontem.