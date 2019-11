ELEIÇÕES: PSDB quer candidaturas fortes e novas lideranças no Paraná

O presidente do PSDB-PR, deputado Paulo Litro, iniciou em julho uma série de encontros em todo o estado para reativar diretórios e provisórias municipais do partido e debater com lideranças locais sobre as eleições de 2020. De acordo com o tucano, o objetivo é contar com candidaturas no maior número de municípios e, especialmente, apresentar propostas que venham de encontro com as demandas e realidade de cada região.

“Essa será uma eleição diferente devido a reforma política e o PSDB já está se organizando para oferecer as melhores condições e estrutura para que os diretórios municipais construam chapas fortes, com pluralidade e representatividade”, disse Paulo Litro.

Com um diretório estadual mais atuante e disposto a fomentar novos nomes, o PSDB tem atraído diversas lideranças que se colocaram à disposição para concorrer ao executivo, como foram os casos do agricultor José Carlos Laurani, em Campo Mourão, e dos empresários Kiko D’Agostini, em Matelândia, e Evandro Oliveira, em Maringá.

Em Curitiba o PSDB trabalha para manter a parceria entre o prefeito Rafael Greca (DEM) e o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que resultou em grandes avanços para a capital paranaense. Caso isso não ocorra, o partido estudará a possibilidade de lançar candidatura própria no município.