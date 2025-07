Coluna Isto Posto

TENTATIVA DIABÓLICA

Cascavel e Paraná - Diabólico. Estão tentando voltar a discutir a legalização do aborto no Brasil. Isso me estimula a também voltar a dar enfoque sobre um obstetra brasileiro que prestou um inestimável favor à vida – pouco tempo atrás – e à humanidade também – ao colocar numa rede social fotos de resultados de abortos. Inestimável serviço. Não irei por aqui reproduzir as fotos devido ao aspecto chocante, patético, algo brutal… verdadeiramente dolorido pelo aspecto emocional.

Não conhecemos esse tipo de prática monstruosa, que é o aborto, mas segundo consta nas explicações que ilustram as fotos, o feto abortado – diz ali – nem sempre é retirado inteiro do ventre materno. Estou transmitindo o que vi nas fotos e o que li e o que vi foram bracinhos fora dos corpinhos. Sei lá, não conheço o processo, mas certamente num primeiro momento o corpinho não sai inteiro e aí passam a puxa-lo, aparecendo aos poucos e em pedaços. Vi perninhas e mãozinhas também, com os dedinhos – e repito, não mostro esse material por ser muito chocante. Tem uma foto na qual aparece só a cabecinha do nenê – nenê que chamam de feto naquele estágio – e chamem do que quiserem, mas ali era, na verdade, a cabecinha de uma criancinha… olhinhos semisserrados, boquinha semiaberta… um ato sobre não apenas uma criança, mas pelo número de fotos, foram ali mortas, assassinadas, mais de umas três criancinhas e, não posso afirmar, mas acredito que num estágio de uns cinco meses de gestação. Acho eu. Horrível… insano… tétrico… principalmente traiçoeiro contra quem não tem como se defender. A mulher que colocou esse projeto sinistro em discussão no STF, antes de deixar aquele tribunal, – “e o deixou realmente” – e isso me proporciona, em meio a clima tão chocante que vem a ser a pratica do aborto, um grato prazer ao pronunciar a palavra “Ex.”… Ela se foi, aposentou por idade avançada. É reconfortante dize-la EX… As criancinhas futuras, se pudessem se manifestar, iriam rejubilarem-se.

E fiquem sabendo que já há material informativo, também nas redes sociais da Europa, denunciando que de fetos abortados, há planos de se produzir certos produtos – não sei quais – para uma série de finalidades que venham atender – como medicamentos – série de objetivos em favor de peles, rugas, estéticas e muito mais coisas em estudos – em segredo de parte de laboratórios – principalmente internacionais. Se verdade, pode-se rotular gente dessa espécie como semelhante a canibais? Essa é uma luta de vida ou morte e, lembramos, em luta de vida ou morte que Julio Cesar, junto à margem do Rubicão, disse: “A sorte está lançada”.

Aqui não se trata de sorte, como tentam facilitar destaques à lambança, trata-se de vida e não há Rubicão…Por isso, em defesa de crianças indefesas, não devemos nos acovardar E NEM DESANIMAR… É PRECISO, SIM, ENCARAR, SEM ACOVARDAR-NOS E MUITO MENOS DEIXARMOS DE LUTAR. E contra os insanos que defendem essa prática gritar a todo pulmão: VADE RETRO, SATANÁS!

GRIFE

Não reclame muito da ditadura do STF. É que nem sempre ela é severa… As vezes ela é “dita-mole”. Tanto que permite que você mude de canal na TV quando aparece o Lula.