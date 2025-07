Coluna ADI pelo Paraná

No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou 263 projetos de lei em 71 sessões plenárias, encerradas em 8 de julho para o recesso parlamentar. Entre as proposições, 223 viraram leis ordinárias e seis, leis complementares, enquanto 34 aguardam sanção do governador. No total, 2.457 matérias foram protocoladas, incluindo 1.784 requerimentos. O presidente da Alep, Alexandre Curi (PSD), destacou avanços como o Código do Consumidor, o lançamento do Código do Empreendedor e a aprovação da LDO, que projeta receita de R$ 82,9 bilhões para 2026.

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken , assinou compromisso para garantir as cooperativas o selo de boas práticas no combate à violência contra a mulher, durante o Fórum dos Presidentes em Curitiba. Também foi firmado acordo para implantar Cooperativas Escola em 20 colégios agrícolas do Paraná.

Paraná - O secretário estadual das Cidades, Guto Silva , ganha destaque no cenário político paranaense, com aumento de buscas no Google e crescimento de 33% nas intenções de voto, segundo o Paraná Pesquisas. Seu nome chegou a 35,2% na corrida pelo Palácio Iguaçu em 2026, aproximando-se de Sergio Moro. O anúncio de R$ 230 milhões para obras no Norte Pioneiro também impulsionou sua visibilidade.

Saldo positivo



O deputado Hussein Bakri (PSD), líder do governo na Assembleia, celebrou o saldo positivo do primeiro semestre, com aprovação integral dos projetos do Executivo e diálogo constante com a sociedade e oposição. Destacou a LDO inédita, que prevê devolução de sobras orçamentárias ao governo para investimentos públicos. Também citou o reajuste de até 11,31% para professores e medidas na segurança. Bakri ressaltou ainda avanços na pauta feminina, com leis para proteger mulheres vítimas de violência.

Sabores do Paraná



O presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, reuniu-se com o governador em exercício Darci Piana e representantes do TJPR, MPPR e TCE-PR para tratar de melhorias de acessibilidade nos locais de votação estaduais visando as eleições de 2026. A iniciativa integra o “Projeto Inclusão: Mãos à Obra”. Dos 2.200 colégios usados como locais de voto, 40 têm problemas graves de infraestrutura.

Infraestrutura



Começaram nesta semana as obras de revitalização de 4,6 km das principais vias de Antonina, no Litoral, abrangendo a Avenida Conde Matarazzo e a Rua Engenheiro Luiz Augusto Leão da Fonseca. O investimento de R$ 18,4 milhões inclui pavimentação em concreto, calçadas, ciclovia, pontos de ônibus e melhorias na drenagem, com entrega prevista para abril de 2026.