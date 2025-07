Coluna Isto Posto

CAFÉ NO BULE

Cascavel e Paraná - Parece que quem mais aproveitou essa circunstância aí do título desse artigo foi o apresentador de televisão Carlos Massa, O Ratinho, que comprou uma empresa produtora de café com esse nome. Ou percebeu esse nome como boa expressão comercial e colocou numa marca de café.

Na verdade esse nome identifica, realmente, uma marca de café que, por sua vez, identifica-se não apenas com a bebida como também com a expressão que é usada por quem tem musculatura para qualquer coisa… como que, ao encarar uma posição, tem resistência, tem força, ou seja, na gíria: “Tem Café no Bule”. Entre tantas análises, exames, circunstâncias estudadas e tentativas de diagnósticos de parte de “especialistas na onda da dialética”, no afair entre Donald Trump e Lula, esquerda e o PT, o que na verdade ocorreu foi a pretensão de Lula e de seus discípulos de tentarem pisotear sobre Trump, Presidente da Maior Potência bélica e econômica do mundo, sem surgir ninguém para sacudir o barbudo pelos ombros, alertando-o; “Cara…Você não tem café no bule prá isso”.

E tomara que Trump fique nisso que aí está, para que nós, brasileiros, que vamos pagar a conta das tolices e da ignorância, não tenhamos que enfrentar outras iniciativas que venham produzir outras tolices que venham a ser cobradas por quem tem até argumentos de sobra para justificar atitudes contundentes. Um detalhe, por enquanto… E se Trump decidir desligar os GPS que servem o Brasil, afetando até sinaleiras, internet, bancos e etc?

Principalmente por sabermos que essa história de intervenção em soberania é a mais estúpida tentativa de apurar responsabilidades, pois quem cometeu e comete desrespeito nesse aspecto vem sendo o própria Lula, que fez o que fez criando – descaradamente – o Fórum de São Paulo – intervenção na Argentina no caso Cristina Kirschner – sobre a ex-primeira-dama do Peru, mandando avião nosso buscar a corrupta condenada em seu País (ele não respeita mais nada, nem escrúpulos). Aquilo não foi intervenção? – Declarou-se comunista, numa afronta a posição inarredável dos EUA que na América jamais permitirá tal afronta.