Coluna Isto Posto

Lula, Gleisi e outros seus camaradas sempre, invariavelmente, abriram suas bocas de público – alto e bom tom – para defenderem até elementos perniciosos, como Maduro, Fidel e Kirschner, até entidades criminosas como o Hamas, além de outros mundo afora e, no entanto, acham-se agora no direito de condenar Donald Trump por usar do mesmo expediente e defender Jair Bolsonaro. Metáfora de minha saudosa vozinha, lá pelo seu tempo: “Macaco nunca olha pro rabo”.

Como eu, integrante da imprensa , registrado e credenciado à função, não estava lá, mas me reconheço atingido pela expressão que considerei baixaria, me limito a deixar claro que, quando senti o insulto que chegou, mesmo estando à distância, voltou-me à memória o destaque de Lenin – monstrengo e genocida comunista – que deve até hoje estar pautando pensamentos da mesma extirpe e que ensinou: “Culpe-os pelo que fazes… Condene-os pelo que você é”.

Chamou de “vira-latas” os jornalistas que estavam naquele local. A criatura – não podemos negar – está aproveitando todos os momentos que se lhe oferecem para destacar sua própria figura que, não tivesse casado com o sindicalista, jamais teria tido oportunidade de estar – por seus próprios méritos – no dorso de qualquer destaque.

Ferrogrão – mais de mil quilometros, sai do norte para Mato Grosso do Sul – ferrovia parada há uns cinco anos por iniciativa do PSOL que move processo alegando que irá prejudicar comunidades indígenas. É MENTIRA – afirma o governador do MT. – Não atravessa nenhuma comunidade. O processo está em mãos de Alexandre de Morais no STF.

À Câmara de Cascavel e ao Gabinete de Imprensa da Prefeitura um pedido: É possível nos passarem, para que possamos passar à Opinião Pública, quanto recebeu de dinheiro a Prefeitura de Cascavel devido à pandemia; quanto tocou para cada hospital e quais, assim como quanto foi repassado a cada Órgão de Comunicação? Quais foram os demais gastos acontecidos??

MESA DE BAR

– Sabem quando o pedido acima vai ser atendido ??

– NUNCA!!!

– Garçom… Mais uma gelada, por favor!