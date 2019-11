ELEIÇÕES: Lupion projeta DEM fortalecido em 2020

O deputado Pedro Lupion, presidente estadual do DEM, projeta o crescimento nas eleições municipais de outubro de 2020, mas ressalta a visibilidade da sigla conquistou dentro do governo federal. “Já no início do governo Jair Bolsonaro o DEM ocupa importantes espaços, reforçando todo nosso compromisso com o país. Temos um partido, totalmente, comprometido com o Brasil, juntos estamos fortalecidos para trabalhar pelas mudanças que nosso país tanto precisa e merece”, enfatiza.

Lupion lembra que a sigla pagou um preço alto pela coragem. “Fomos chamados de pessimistas e rotulados como a turma do contra, perdemos quadros importantes e nosso partido foi considerado em vias de extinção. Mas resistimos a tudo e, hoje, estamos aqui, mais fortes do que nunca. Foi assim que nos transformamos no mais coerente, aguerrido e moderno partido do centro democrático nacional. Provamos, ao longo dos últimos anos, que somos um partido unido pela força de ideias e ideais, e não por conveniências pessoais ou interesses momentâneos”.