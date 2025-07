Coluna ADI pelo Paraná

A Geely intensifica sua presença no Brasil e testa o compacto elétrico Geome Xingyuan no Paraná, rival direto do BYD Dolphin no segmento de EVs acessíveis. O modelo foi flagrado em rodagem no estado, sugerindo lançamento próximo. A expectativa é que seja produzido próximo à fábrica de São José dos Pinhais (PR), fortalecendo a parceria da montadora chinesa com a Renault.

O governo do Paraná firmou protocolos de intenção para cinco novos empreendimentos nos programas Paraná Competitivo e Rota do Progresso, somando R$ 386 milhões em investimentos privados. As iniciativas vão gerar 254 empregos diretos e indiretos em municípios com baixo desenvolvimento socioeconômico, como Guaraci, Cerro Azul, Francisco Alves, Cafezal do Sul e Laranjal. O destaque é a Seara JBS, que investirá R$ 175,4 milhões em uma granja de aves avós em Cerro Azul.

O MEC divulgou os índices de alfabetização infantil em 2024, destacando o Paraná como um dos estados com melhor desempenho do Brasil: alcançou 70,4% de crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental. Com esse resultado, o Paraná ocupa a 5ª posição no ranking nacional, atrás apenas de Ceará, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar disso, o estado teve leve queda em relação a 2023.

Paraná - O secretário das Cidades, Guto Silva , lançou um vídeo nas redes sociais defendendo a continuidade do governo Ratinho Junior . Pré-candidato ao governo do Paraná , destacou avanços econômicos, sociais e obras da atual gestão. Guto afirmou ter orgulho de integrar o time de Ratinho e prometeu manter o Estado em crescimento. O vídeo marca o início de sua pré-campanha.

Alta adesão

O Paraná já aplicou 3,4 milhões de doses da vacina contra a gripe em 2025, alcançando 51,67% de cobertura nos grupos prioritários e ficando em segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas do Piauí. A alta adesão reflete na queda de casos e internações por SRAG no Estado. Entre 6 e 12 de julho, os casos despencaram quase 50% em relação a 2024. O secretário Beto Preto reforça a importância de usar todo o estoque de vacinas disponíveis.

Produção industrial

O Paraná registrou crescimento de 8,9% na produção industrial em maio de 2025, em comparação ao mesmo mês do ano passado, segundo o IBGE. O estado ficou entre os maiores avanços do país, atrás apenas de Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Pará. No total, 11 dos 18 locais pesquisados apresentaram alta.

Turismo no Paraná

O Paraná está entre os principais destinos turísticos vendidos pela gigante espanhola El Corte Inglés e pela Logi Travel, que iniciaram este mês uma campanha que vai até novembro. O roteiro inclui Curitiba, Ilha do Mel e Foz do Iguaçu, além do Rio de Janeiro, em viagens de nove dias. A negociação foi articulada pelo Viaje Paraná durante a Feira Internacional de Turismo de Madri (FITUR) em janeiro deste ano.

Patrimônio Natural

O Brasil ganhou mais um Patrimônio Natural da Humanidade com o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, reconhecido pela Unesco no domingo (13). O Paraná se destaca nessa lista com o Parque Nacional do Iguaçu e as Reservas da Mata Atlântica no Sudeste. Esses locais representam a riqueza natural brasileira e sua importância global para a biodiversidade e preservação ambiental.