Coluna ADI pelo Paraná

Ranking do Saneamento

Paraná - O Paraná é destaque no Ranking do Saneamento 2025, com cinco cidades entre as 20 melhores do Brasil em oferta de água e esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil. Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa figuram no topo do levantamento. De 2019 a 2024, a Sanepar investiu R$ 8,8 bilhões no setor. O desempenho reforça o Estado como referência nacional em saneamento.

Nova fábrica

O vice-governador Darci Piana visitou as obras da nova fábrica da Nissin Foods em Ponta Grossa, investimento de R$ 1 bilhão via Paraná Competitivo. A unidade, prevista para 2027, deve gerar 550 empregos diretos. Acompanhado do cônsul japonês e do secretário da Fazenda, Piana conheceu os planos de expansão da empresa. O programa já atraiu R$ 57 bilhões ao Estado em seis anos.

Mudanças

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, iniciou mudanças no secretariado, com novas trocas previstas em breve. Rodrigo Souza deixou a Secretaria de Governo para assumir Recursos Humanos, enquanto Leonardo Carneiro passou a chefiar a Secretaria de Governo, acumulando Gestão Pública. As alterações foram oficializadas em decretos publicados no Jornal Oficial do Município de segunda-feira (14).