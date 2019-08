É cinéfilo? Saiba como fazer da sua casa um cinema

Às vezes temos uma casa ou apartamento com cômodo vazio, que não vem recebendo muita utilidade e não sabemos o que fazer. Porém, se você é cinéfilo pode aproveitar essa oportunidade para criar o seu cinema em casa.

Mas então, você sabe o que é um cinéfilo? Vamos te explicar!

Resumindo, um cinéfilo é a pessoa apaixonada por cinema, que ama a arte e toda a sua evolução através dos filmes. Existem muitos assumidos e outros que nem imaginam, mas que o gosto por filmes o tornam um cinéfilo de carteirinha.

Essas pessoas possuem uma grande afinidade com filmes, sempre de olho nos lançamentos e continuações. Uma das características de cinéfilos é a diversidade. Eles não se prendem apenas em um estilo de filme, e estão sempre abertos a variações e novidades.

Um cinéfilo gosta de opinar, fazendo as suas próprias críticas e elogios. Outro ponto é que eles não costumam ter um filme favorito, nem ator ou diretor. Outra opção que a maioria prefere é assistir ao filme original, sem dublagens.

Agora que já sabemos o que é um cinéfilo, vamos te ajudar a transformar um cômodo da sua casa em uma verdadeira sala de cinema.

Cortinas black out

Para quem busca fazer um cinema em casa, uma boa opção são as cortinas black out. Com um tecido mais grosso e uma durabilidade maior, ela é ideal para trazer a sensação de estar em um verdadeiro cinema.

Optando por cores escuras, ela irá proteger contra a luz do sol, possibilitando que assista aos seus filmes a qualquer momento, sempre com o clima ideal. Uma característica da black out é deixar o ambiente ainda mais escuro que o normal.

Sistema de som

Com um bom home theaters você irá conseguir transformar as suas sessões de filmes em casa. Utilizando caixas de som, que podem ser colocadas nos cantos, de forma estratégica, o ambiente ficará realmente com a cara do cinema.

E como todos sabem, o sistema de som é muito importante, pois ele ressalta a cena exibida na tela, tendo um papel fundamental no filme.

Poltronas

Não existem cinemas sem poltronas, e elas devem ser bem confortáveis. Uma boa opção é o modelo reclinável, para assim ter mais conforto. Uma dica interessante também é utilizar pufes e banquetas para apoiar os pés. Se preferir, também pode usar um sofá, pois com modelos variados poderá escolher o que melhor te agradar.

Também existem as pessoas que optam por sofás cama, uma solução para quem prefere assistir deitado, ou até variando a posição. As possibilidades são infinitas, e o que realmente sempre vale é o conforto e o gosto de cada um.

Sistema de ventilação

O ideal para a sua sala de cinema em casa é um sistema de ventilação com ar-condicionado. Ele ajudará principalmente nos dias mais quentes, e pode ser regulado para que fique na temperatura que julgar a ideal para curtir o seu filme.

Se optar por ventiladores, o ideal é que posicione pelo menos dois, em cantos opostos para que supram a sua necessidade. Os ventiladores de teto também são boas opções.

Projeção de tela

Para ter uma sessão de cinema em casa, nada como uma boa televisão. Temos que ressaltar que você deve escolher um aparelho com bons pixels, para que assim tenha qualidade de imagem. Se preferir por uma Full HD, os pixels vão girar em torno de 1920×1080, porém, se quiser a 4k, será de 3840×2160.

Quanto mais, melhor, pois ressalta a qualidade dos filmes e te deixa ligado em cada detalhe do conteúdo, como os efeitos cinematográficos.

Já sobre o tamanho da televisão, esse deve variar de acordo com o seu ambiente e também a distância que ficará dos assentos. Como comparativo, uma televisão de 42 polegadas deverá ficar por mais ou menos 2 metros das poltronas. Já uma de 50 polegadas, cerca de 2,5.

Outro ponto é a questão da Smart TV. Se tiver a função inteligente, terá mais facilidade, pois se conecta a internet. Caso seja apenas de lead, a opção pode ser utilizar um cabo HDMI, reproduzindo o filme de um notebook, por exemplo.

Agora se o filme estiver em DVD, poderá utilizar um aparelho para reprodução ou até mesmo um vídeo game, além da opção de um computador.

Conteúdo publicitário.