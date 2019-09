Dois municípios fronteiriços do Paraná intensificam a vacinação contra sarampo e febre amarela

A ação de intensificação da imunização contra o sarampo e a febre amarela começou nessa segunda-feira (16) nos municípios de Foz do Iguaçu e Barracão e segue até o dia 27 de setembro como parte do Movimento Vacina Brasil nas Fronteiras.

A estratégia do Ministério da Saúde prevê o reforço da vacinação em regiões de divisa com outros países e conta com apoio do Mercosul e da Organização Panamericana de Saúde (Opas).

“É um momento importante para sensibilizar e conscientizar sobre a importância de se receber as doses das vacinas, que são seguras e protegem contra as doenças. Os dois municípios se caracterizam por maior suscetibilidade de contágio pelas características de intenso fluxo de pessoas circulando na região da tríplice fronteira. O Paraná tem nove casos de sarampo confirmados do mês passado para cá e, a febre amarela teve, entre julho de 2018 a julho de 2019, 17 casos confirmados com um óbito”, afirmou o secretário da Saúde do Estado, Beto Preto.

A intensificação, realizada pelas secretarias municipais, acontece nas 29 unidades de saúde do Foz do Iguaçu, que é sede da 9ª Regional de Saúde do Estado, e em três unidades de Barracão, que faz parte da 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão. “É uma ação pontual, com o objetivo de imunizar pessoas não vacinadas”, explica a chefe da Divisão de Imunização da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa), Vera Rita da Maia.

Triagem – A vacinação acontece de forma seletiva, dirigida para o público que ainda não foi imunizado.

No caso do sarampo, o Movimento Vacina Brasil nas Fronteiras prevê a aplicação da dose da tríplice viral para a faixa etária de seis meses a 29 anos.

Para a imunização contra a febre amarela, o protocolo estipula a vacinação para pessoas de nove meses a 59 anos. “Especificamente nesta ação de vacinação contra a febre amarela, o município de Barracão terá a faixa etária estendida para 60 anos ou mais, seguindo Nota Informativa (no. 199) do Ministério da Saúde, sobre imunização em áreas de corredores ecológicos do vírus”, destaca a enfermeira Vera Maia.

Sesa – As Regionais de Saúde envolvidas na ação fizeram orientação prévia sobre a ação nos municípios e estão à disposição para qualquer dúvida sobre a aplicação das doses. A Secretaria da Saúde do Paraná também participa com a distribuição de insumos, como seringas e agulhas.