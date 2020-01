Dicas práticas para atrair energias positivas para sua casa

A vida nem sempre é feita de flores e quando as coisas ficam ruins, é muito comum acumularmos pensamentos e sentimentos negativos que acabam por aumentar ainda mais essa sensação de desconforto.

Em momentos em que a energia está em frequências ruins, é muito importante buscar fontes de energia positiva. Neste processo você deve optar por mudar algumas atitudes e comportamento, deixar pessoas e lugares que não te fazem bem e também renovar a energia da sua casa. A boa notícia é que o Feng Shui pode te ajudar com esse desafio.

Essa técnica japonesa tem como objetivo organizar espaços e ambiente com o intuito de atrair as influência positiva da natureza para o seu lar. Coloque estas dez dicas em prática para remover os bloqueios da sua vida e veja como tudo passará a fluir de forma harmônica e positiva.

Entrada: a boa energia de uma casa deve começar na entrada. Coloque espelhos, objetos bonitos, flores e fotos neste local. Além de serem ótimos aliados da decoração, os espelhos ajudam a mudar positivamente o fluxo de energia de uma casa. Promova boas sensações em você e nos visitantes.

Limpeza: manter a casa limpa e organizada é essencial para afastar energias ruins e cria uma sensação de bem-estar. Além da rotina de limpeza, se programe para limpar sua casa quando houver uma mudança de estação, para que você renove as energias do ambiente.

Pintura: de tempos em tempos limpe também as paredes e remova manchas e sujeira.

Deixe o ar circular: além de ser uma questão de higiene, é algo fundamental para renovar as energias da sua casa. Deixe o sol entrar e o vento circular e levar as energias ruins para fora da sua casa.

Não acumule: cuidado com o que você guarda! Objetos inúteis podem bloquear emoções e a espiritualidade da casa. Se livrar deste acúmulo desnecessário promove sensação de calma e positividade.

Jogue fora objetos quebrados: segundo a filosofia, estes objetos acumulam energias negativas e bloqueiam as positivas. Por isso, uma vez que o objeto quebrou, não tente reparar, jogue fora e substitua por outra opção.

Corredores livres: os corredores devem ser fáceis de navegar e livres de obstáculos, para que a energia flua livremente.

Plantas e flores: as plantas naturais são fontes de energia e alegria, o que permitirá que você se conecte com a terra. Pense no lírio da paz como opção, pois segundo a técnica chinesa, além desta flor ser fonte de boas energias, é de fácil manutenção.

Aromas e incensos: perfumar sua casa com um agradável aroma ou incenso permite aumentar a energia e acalmar o ambiente.

Música: sons de instrumentos e mantras permitem que você encha sua casa com energia positiva e harmônica.

