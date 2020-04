Dez VPNs para transformar a televisão em IPTV

O VPN é a sigla de Virtual Private Network, ou Rede Privada Virtual em tradução literal. Na prática, essa ferramenta funciona como um intermediário entre o usuário e a internet, concedendo algum sigilo e possibilitando o acesso a redes de outros países e também conexões a uma rede sem estar presente. Por essas facilidades, muitas pessoas buscam VPN para planos de IPTV.

Basicamente, O VPN permite o acesso a sites e serviços que são bloqueados na sua região e permite navegar sem ser rastreado. Para quem quiser se aprofundar no assunto, pode procurar operadores de VPN conhecidos como o ExpressVPN que vão te dar conforto, segurança e — principalmente um bom serviço.

Normalmente, quando um usuário se conecta à internet, é identificado pelo seu número de IP (Internet Protocol) que todo computador possui. Assim, parte dos dados ficam abertos e podem ser averiguados.

As IPTV`s tem sido cada vez mais usada nos computadores e dispositivos móveis Android e iOS, por meio de aplicativos. O diferencial deste tipo de tecnologia é funcionar como uma televisão on demand, ou seja, o usuário escolhe o que e quando assistir.

Abaixo, uma lista com cinco indicações de VPN`s para a sua vida.

1) ExpressVPN

Essa empresa oferece velocidade superior se comparada a outros servidores premium, aplicativos confiáveis, protege o tráfego que você escolher, sem perder o acesso a dispositivos de rede local e tem servidores distribuídos em 94 países.

2) Nord VPN

A Nord VPN é destaque em velocidade, segurança, privacidade, proteção contra a censura de conteúdos. Também oferece criptografia dupla, transferência ilimitada de dados e servidores em 62 países.

3) Surfshark

O aplicativo pode ser utilizado em computadores com sistemas Windows, MacOS e Linux; já nos dispositivos móveis, há disponibilidade para Android e iOS. Os dados de tráfego são ilimitados, com cobertura em mais de 50 países. São cerca de 500 servidores e permite acessos simultâneos.

4) CyberGhost

O CyberGhost opera com servidores em 54 países e mais um total de 204 servidores nos Estados Unidos, distribuídos em 19 cidades. Esse é considerado como um dos mais elegantes do mercado. Um dos problemas, entretanto, é que essa opção de IPTV com VPN é paga.

5) VPN IPTV Smart TV

É muito simples e, basta ter acesso a loja da Smart TV (própria, Android ou iOS) e fazer o download do aplicativo desejado para usar IPTV com VPN. Por exemplo, no caso do sistema operativo Android, basta acessar a Google Play e buscar por um VPN para Android TV. Após o download do software, solicite a instalação do arquivo.

Conteúdo patrocinado.