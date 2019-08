Desenvolvimento rural e infraestrutura são temas do PPA em Cascavel

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, realizou a quinta audiência pública do Plano Plurianual 2020-2023. O encontro foi nesta quinta-feira (29), em Cascavel, no auditório da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) e reuniu produtores rurais, lideranças do agronegócio e autoridades.

Na reunião foram apresentados dois programas. Um deles é Desenvolvimento Rural e Abastecimento com Sustentabilidade. O chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento Manoel Chaves mostrou que o programa visa um meio rural inovador, com oportunidades de renda, qualidade de vida e modelos de produção agrícolas sustentáveis, que agregam valor aos produtos e que promovem inclusão produtiva e social.

Na audiência, pedidos e sugestões relacionados com a área da agricultura e abastecimento foram entregues à equipe de governo. Questões como a do Sandro Gregório, que pediu a criação de conselho consultivo de governo com todos os segmentos e projeto para o desenvolvimento da região. João Matheus de Castro sugeriu uma plataforma para intermediar a venda de produtos gerados pelos pequenos produtores rurais.

O segundo programa apresentado na audiência em Cascavel foi Modernização da Infraestrutura do Paraná, que pretende otimizar a infraestrutura de transporte do Estado por meio de sua modernização e viabilização da integração multimodal de transporte, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado.

Alguns dos resultados esperados são manter as rodovias estaduais em boas condições de tráfego e ampliar a capacidade desta vias, proporcionando maior segurança aos usuários. A ampliação da malha rodoviária tem ainda o objetivo de aumentar o transporte de pessoas. Outro benefício das intervenções deve ser a atração de novos investimentos e a expansão dos já existentes.

Eduardo Cartaxo, chefe da Coordenação de Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, destacou a metodologia e as etapas para a elaboração do PPA. “Já foram concluídas as duas primeiras etapas: consultas públicas e elaboração da Proposta do Plano Plurianual. Agora, na terceira etapa, as audiências públicas dão a oportunidade para que a sociedade organizada possa participar presencialmente no processo do planejamento do PPA”, explicou Cartaxo.

A formulação do PPA passará por mais duas etapas – a consolidação do documento no formato de Projeto de Lei e Aprovação do Plano Plurianual pela Assembleia Legislativa do Paraná.

Também participaram da audiência o deputado estadual Marcio Pacheco e o prefeito de Matelândia, Rineu Menoncin (Texerinha).

NA PRÁTICA – O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública. Ele tem duração de quatro anos, com início no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo e término no final do primeiro ano de seu sucessor, de modo a permitir a continuidade do processo de planejamento.

Quem não pode comparecer ao encontro tem a oportunidade de participar com ideias e sugestões por meio de um formulário eletrônico disponível no site da Secretaria do planejamento.

A última audiência pública do Plano Plurianual 2020-2023 acontece nesta sexta-feira (30), em Guarapuava, às 14h.

Confira a data e local:

Guarapuava

30/08, das 14h às 16h

Auditório da Faculdade Guairacá, Rua XV de Novembro, 7050