Deputados antecipam feriadão e terão 12 dias de folga no Carnaval

Curitiba – De volta ao batente há menos de 20 dias, os deputados do Paraná decidiram se dar uma folga de 12 dias. É que nesta semana a Assembleia Legislativa decidiu realizar sessões apenas ontem e hoje (18) e só retomar os trabalhos no plenário no dia 2 de março. A justificativa é de que na quarta-feira serão realizadas reformas para a instalação de novos equipamentos de som no plenário. Com isso, as sessões só serão retomadas na semana seguinte à do Carnaval e os deputados terão a longa folga sem votações.

“Na quarta-feira [19] nós teremos algumas atividades de trabalho no plenário em função de mudanças que estamos fazendo no sistema de som, microfones, na mesa executiva, e nós vamos aproveitar esse período de Carnaval para que todo esse trabalho seja feito”, justificou o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB). “Volta só na semana seguinte. Quarta-feira [26] da semana que vem, Carnaval, você não vai ter quórum para poder fazer sessão ordinária normal que seria na quarta-feira à tarde. Nós voltaremos só após o Carnaval”, alegou o tucano.