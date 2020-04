Depois de 30 anos, moradores de bairro de Umuarama podem trafegar por ruas asfaltadas

Moradores do bairro Sete Alqueires, que há cerca de 30 anos aguardavam pela pavimentação asfáltica, já podem aproveitar os benefícios de trafegar por ruas asfaltadas. “Acabou a poeira dos dias secos e a lama dos períodos chuvosos. Agora a comunidade já pode aproveitar essa melhoria na qualidade de vida, com ruas mais seguras e confortáveis para sair para o trabalho, a escola ou o centro da cidade”, lembrou o prefeito Celso Pozzobom.

Apesar do impacto que a pandemia tem causado no setor da saúde e também sobre a economia do município, as obras públicas estão avançando e amenizando um pouco as dificuldades enfrentadas pela população. No caso do Sete Alqueires, além da pavimentação as ruas também ganharam galerias pluviais e bocas de lobo, que vão captar a água das chuvas e evitar o surgimento de focos de erosão.