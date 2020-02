Dengue triplica em uma semana e prefeitura adota ações emergenciais

Foz do Iguaçu – A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu está adotando novas medidas para o atendimento da dengue. Dentre elas estão a instalação de um laboratório de exames na UPA João Samek, leitos exclusivos para o tratamento da doença no Hospital Municipal Padre Germano Lauck e a abertura de unidades básicas de saúde nos fins de semana.

As novas estratégias visam atender a demanda crescente de pacientes com sintomas da doença, que já é considerada uma epidemia na cidade, com mais de 750 casos confirmados. Em menos de uma semana, os números saltaram em mais de 200%, causando superlotação no sistema de urgência e emergência.

“Todas essas medidas visam ampliar o acesso e garantir a agilidade no atendimento e a assistência qualificada para o usuário de saúde, mas precisamos reforçar que a maneira mais eficiente de prevenir essa doença é com o controle do mosquito, e, por isso, é fundamental a conscientização da importância dos cuidados nas residências e terrenos”, expressou Bobato.

Laboratório

O laboratório está em fase de instalação na UPA João Samek e deve em entrar em funcionamento nesta sexta-feira (14). A medida vai agilizar o resultado dos exames para a confirmação da dengue e o manejo adequado do paciente. A unidade é a que concentra o maior número de casos notificados da doença: cerca de 400 somente neste mês.

Os exames hematológicos serão utilizados para confirmação do diagnóstico clínico, identificação do estágio da doença e tratamento adequado. O equipamento é capaz de fazer até 200 exames por hora e o resultado varia entre cinco a quarenta cinco minutos.

UBSs abertas

Outra importante decisão é a abertura de unidades básicas de saúde nos fins de semana. A princípio, cinco UBSs abrem neste sábado (15), das 8h às 17h, para atender prioritariamente pacientes com sintomas da dengue. São elas: São João, KLP, Vila Yolanda, Profilurb II e Morumbi II. Nos próximos fins de semana as unidades devem passar a abrir também aos domingos.

“A medida visa desafogar o atendimento nas UPAs, que são destinadas prioritariamente a atender as situações de urgência e gravidade. É fundamental que o usuário busque a unidade de saúde nos primeiros sintomas da doença. É a UBS quem classifica e encaminha os casos mais graves para as UPAs ou para o hospital”, reforçou Bobato.

Ampliação do hospital

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti se prepara para dar início às obras de ampliação – com investimento de R$ 64,7 milhões da Itaipu – ainda neste semestre. Na primeira fase, começará a construção do laboratório e do serviço de nutrição, além da ampliação da Oncologia e do serviço de imagem. Para o segundo semestre, a expectativa é dar a largada para a principal estrutura a ser construída, a nova Unidade Materno-Infantil, que terá 8 mil metros quadrados.

Com as ampliações, o quadro de profissionais deve aumentar dos atuais 1.000 para cerca de 1.350.