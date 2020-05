Dengue: Boletim Epidemiológico Semanal de Medianeira

Boletim Epidemiológico Semanal da Secretaria de Saúde registra 1949 notificações, 1490 confirmados e 06 óbitos causados pela dengue.

Por isso é importante manter os cuidados básicos em casa que são: verificar periodicamente as calhas, o reservatório atrás da geladeira, pratinhos de plantas, ralos de banheiros pouco utilizados e cisternas, estes deve-se colocar água sanitária ou cloro a cada três dias para evitar que se tornem criadouros, e manter a casa aberta quando os agentes de endemias estiverem fazendo o bloqueio.

Os principais sintomas da dengue são febre alta com início súbito, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas e erupções avermelhadas semelhantes ao sarampo ou rubéola, principalmente no tórax e membros superiores, náuseas e vômitos, perda de paladar e de apetite, tonturas, dores no corpo.