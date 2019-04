O Sindicato Rural de Cascavel promoverá no dia 25 de abril, às 19h, no auditório da entidade, evento gratuito sobre adubação e geração de energia com dejetos de animais. Os participantes vão conhecer como realizar a adubação adequada e as opções de uso desses excrementos para gerar energia. Além de produzir um poderoso fertilizante, é possível vender a energia que sobra para a Cooperoeste, cooperativa de energia recentemente criada na região oeste.