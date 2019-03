Definidos mandos da 3ª fase da Copa do Brasil

Rio de Janeiro – Foi realizado nessa sexta-feira, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil. Ficou definido que Corinthians, Fluminense, Santos e Londrina vão decidir em casa os duelos contra Ceará, Luverdense, Atlético-GO e Botafogo-PB, respectivamente.

Já Botafogo e Vasco jogam a segunda partida contra Juventude e Avaí como visitantes. Os primeiros confrontos serão disputados no dia 13 de março. Os demais duelos estão marcados para 3 e 10 de abril. O prêmio para quem avançar é de R$ 1,9 milhão. Diferentemente das fases anteriores, as vagas serão decididas em jogos de ida e volta.

O cruzamento que envolve Bragantino-PA e o Vila Nova-GO está congelado devido ao caso do time do Pará e a Ponte Preta, ainda na primeira fase. O clube paulista pediu a anulação do jogo alegando interferência externa em um gol anulado. A situação ainda não foi definida nos tribunais.

Os confrontos de ida da 3ª fase são: Botafogo x Juventude, Vasco x Avaí Ceará x Corinthians, Luverdense x Fluminense, Atlético-GO x Santos, Vila Nova-GO x Vencedor grupo 43, CRB x Bahia, Chapecoense x Criciúma, ABC x Santa Cruz e Botafogo-PB x Londrina.