O Foz Cataratas faz a primeira partida na próxima segunda-feira, 11 de novembro, às 20h30, no Ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama. O jogo da volta está marcado para sexta-feira, 22 de novembro, às 20 horas, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR).

Na outra semifinal, Marreco e Dois Vizinhos disputam o jogo de ida em 09 de novembro, às 20h30min, no Ginásio Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos. O jogo da volta será em 23 de novembro, no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão (PR).

As finais serão realizadas nos dias 07 e 14 de dezembro. O Campeonato Paranaense é um dos mais disputados do país e contou com a participação de seis equipes da LNF.