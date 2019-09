Curitiba encerra jejum de 16 anos no vôlei masculino

Londrina – Após uma longa espera que já durava 16 anos, o voleibol masculino de Curitiba voltou a conquistar um título da fase final Jojups (Jogos da Juventude do Paraná). A modalidade foi encerrada ontem na 32ª edição da competição, em Londrina.

O time da capital venceu a equipe de Medianeira por 3 sets a 0, mas não teve vida fácil e por vários momentos precisou reverter placares até soltar o grito de campeão. O primeiro set foi vencido em 25/18, o segundo em 26/24 e o terceiro em 25/21.

“É uma sensação incrível. Depois de toda a tensão, do trabalho que tivemos, acreditamos e conseguimos esse título. É preciso destacar a garra dos atletas e a disciplina que foi fundamental nessa conquista”, disse o técnico Murilo Meira.

Já o comandante da equipe de Medianeira, Volmir “Magrão” Begnini, lamentou o resultado, mas destacou o mérito do adversário, que possui uma base muito forte. “Erramos em momentos decisivos e perdemos alguns pontos que poderiam ter mudado a história do jogo, mas não deixa de ser um grande resultado para uma cidade pequena como a nossa e tendo que competir com um gigante da capital do Estado. Agradeço aos atletas pelo empenho e ao município que nos apoia”, disse o treinador.