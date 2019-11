Cuidado: Mau uso de lente danifica a visão

Usadas por 2 milhões de brasileiros para corrigir a refração, as lentes de contato são práticas e têm a preferência das mulheres, mas nem sempre são a melhor opção para quem precisa de correção visual.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, os prontuários do hospital mostram que 20% das pessoas compram lentes com a receita dos óculos de grau e chegam aos consultórios sentindo desconforto nos olhos. Não é para menos. A estimativa é de que 16% da população não deve usar lentes.

As principais contraindicações elencadas pelo médico são a deficiência de lágrima, alergia ou outra doença ocular externa. “Para evitar lesões na córnea é necessário analisar sua curvatura e relevo, o filme lacrimal, fazer exame de refração, fundo de olho e antes da prescrição adaptar uma lente teste, inclusive para as estéticas que mudam a cor dos olhos”, afirma.

No inverno, ressalta, o risco de desconforto é ainda maior. Isso porque o ar seco e aumento da poluição predispõem à alergia ocular e à conjuntivite viral que é desencadeada pela permanência em ambientes fechados. Ao primeiro sinal de desconforto – olhos vermelhos, dor, sensibilidade à luz, visão embaçada e sensação de corpo estranho – o especialista indica interrupção do uso e passar por consulta com um oftalmologista.

Falhas comuns

Queiroz Neto diz que usar lentes vencidas ou durante o sono, quando a produção lacrimal tem uma redução de até 50%, são as causas mais frequentes de úlcera de córnea. Essas duas atitudes aumentam o risco de contaminação em dez vezes por reduzirem a oxigenação da córnea. Esse foi o caso de uma paciente com alta miopia que usou lente vencida teve uma lesão bastante dolorida na córnea. “Mesmo as indicadas para usar durante a noite devem ser retiradas durante o sono”, adverte.

O especialista ressalta que entre mulheres é comum a lente vencer antes do previsto na embalagem pela formação de depósitos de maquiagem que alteram a coloração e formato. No frio, o risco pode ser ainda maior em quem tem diminuição da lágrima.

Erro comum

O erro mais comum na manutenção de lentes, ressalta, é comprar um litro de soro fisiológico para fazer a limpeza. Isso porque soro não contém conservante e depois de aberto se torna um campo fértil para a multiplicação de bactérias e fungos. Por isso, o uso de soro só está liberado se for comprado em embalagens de dose única.

Há quem acredite que se a lente cair depois de higienizada é só passar na água e colocar no olho. Ledo engano. O oftalmologista alerta que a água é o principal veículo de contaminação por acanthamoeba, um parasita que pode cegar e até causar a perda do globo ocular.

Prevenção: As recomendações do médico para prevenir a contaminação da córnea são: