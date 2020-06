Covid-19.Estado quebra terceiro recorde seguido; oeste tem maior salto de casos

Cascavel – A Macrorregião Oeste do Paraná acendeu a luz vermelha em relação à contaminação do novo coronavírus. O aumento de casos foi puxado especialmente por Cascavel. O Município registrou crescimento de 86% em uma semana. Ontem feira (4), o número de confirmações era de 653, contra 351 na quinta passada. Com isso, Cascavel permanece o segundo município do Estado com o maior número de casos, atrás apenas de apenas de Curitiba, com 1.143 confirmações. No total, o Paraná tem 5.820 casos, com 215 mortes. Em todo o oeste são 1.194 infectados.

Em Cascavel, o comércio retomou as atividades de forma praticamente normal ainda no fim de abril, e teve intensa movimentação na cidade desde a véspera do Dia das Mães (10 de maio), o que pode explicar o aumento. “Não tem como segurar a doença com pessoas infectadas circulando. Costumo dizer e repito: somente deixe a sua residência se for por algo muito necessário”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O secretário de saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, esteve na Câmara de Vereadores na tarde de ontem (4) e reconheceu que, para ele, medidas restritivas deveriam ser tomadas. Mais tarde, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, ele ressaltou a importância da colaboração da população em relação às medidas de isolamento e ressaltou que o fechamento de bares e restaurantes pode ocorrer, caso aglomerações continuem sendo registradas nesses locais.

Ocupação de leitos

O maior número de contaminados refletiu também na taxa de ocupação de leitos na Microrregião Oeste. Em enfermarias clínicas para pessoas adultas, a ocupação passou de 24% para 37% em uma semana. Nas unidades de terapia intensiva (UTIs), também adultas, subiu de 31% para 42%. A área conta atualmente com 73 leitos de UTI e 137 de enfermaria à disposição da população.

Embora os índices pareçam baixos, ontem Cascavel voltou a zerar a oferta de leitos na cidade.

Nas outras macrorregiões do Estado, os índices variaram menos. Na Leste, a ocupação de UTIs saiu de 47% para 51%. Na Noroeste caiu de 29% para 28% em UTIs. Já a Norte viu diminuir a taxa de UTIs com o acréscimo de novos leitos, passando de 57% para 47%.

Ampliação

O HU (Hospital Universitário) de Cascavel recebeu nessa quinta-feira (4) respiradores e monitores para a ampliação de dez leitos de UTI da Ala Covid-19. Segundo a direção do hospital, os novos leitos devem entrar em funcionamento no início da próxima semana, uma vez que a contratação dos servidores está em fase de análise de documentação.

Recorde

Em escala ascendente, o boletim divulgado pela Sesa nessa quinta-feira (4) traz novo recorde no número de óbitos por covid-19 confirmados em 24 horas. Houve dez novas mortes, elevando o total a 215 vítimas. O recorde anterior era de nove vítimas, registrado na terça-feira (2).

Das dez vítimas contabilizadas pelo Estado, quatro são da região oeste: uma mulher de 59 anos que residia em Cascavel, outra de 65 anos que era moradora de Santa Tereza do Oeste, um homem de 59 anos que morava em Céu Azul (faleceram na terça-feira), e uma mulher de 79 anos de Assis Chateaubriand.

A décima morte de Cascavel e a segunda de Toledo, divulgadas ontem pelos municípios, ainda não constam no Boletim Estadual.

No total, a região oeste já tem 24 óbitos por covid-19.

Os outras seis mortes no Estado foram: uma mulher de 89 anos, que residia em Pinhais, e foi a óbito dia 1º de junho; e cinco pessoas que morreram na quarta-feira (3): uma moradora de Londrina, de 84 anos; uma residente de Piraquara, de 58 anos; um homem de 37 anos que morava em Guaporema; um homem de 64 anos que residia em Piraquara, e um homem de Arapongas, que tinha 54 anos.

A primeira morte pela covid-19 no Paraná aconteceu dia 23 de março, e, nesses 81 dias, o monitoramento da Sesa mostra que apenas em sete datas não houve registro de morte.

Os 215 paranaenses que perderam a vida pela covid-19 tinham entre cinco e 95 anos. A média de idade é de 67,2 anos. A maioria dos casos que evoluíram para o óbito é de homens – são 141 mortos, representando 66% do total; 74 que morreram eram mulheres. O Estado tem casos registrados em 264 municípios e em 79 ocorreu ao menos um óbito pela doença.

Cofirmações

O Paraná registrou 327 novos casos em 24 horas, o terceiro dia consecutivo que o Estado registra mais de 300 diagnósticos positivos e o total de confirmações subiu para 5.820.

Estavam internados nessa quinta-feira (4) 317 pacientes com o diagnóstico confirmado, sendo 232 em leitos SUS (85 em UTI e 147 em leitos enfermaria) e 84 em leitos da rede hospitalar privada (33 em UTI e 51 em leitos enfermaria). A média de ocupação dos leitos SUS exclusivos covid-19 é de 33% .