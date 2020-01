Correr Toledo realiza mais uma edição da Eco Trilha do porco

Se praticar atividade física já é algo prazeroso, imagina fazer essa atividade em contato com a natureza, sentindo um ar fresco e ainda ter a oportunidade de ligar a “chavinha” de aventureiro que existe em você!

Essa é a proposta da 3ª Eco Trilha do Porco, realizada pela Associação Correr Toledo que será realizada no dia 9 de fevereiro no Clube Caça e Pesca de Toledo.

Segundo uma das organizadoras, professora Sandra Schlosser “ o objetivo é sair da rotina e trazer para a trilha pessoas de todas as faixas etárias independente de ser praticante de corrida. Não há tempo limite para a realização da prova, é mais um desafio pessoal mesmo. São 12 quilômetros em meio a mata, passando por córregos, riachos, lama e mais algumas surpresas que estão sendo preparadas para os participantes com o objetivo de diverti-los”.

Juntamente com a Eco Trilha, a Associação Correr Toledo realiza o Cross Duatlon, onde a primeira parte da corrida é feita pela trilha, em seguida a competição vai para o pedal, para novamente ser realizada a corrida de asfalto e pastagem.

A largada está prevista para às 7h30 e o custo da inscrição é de R$ 65.00. “Haverá premiação do primeiro ao quinto colocado das categorias masculino, feminino e mista, e o evento é limitado a 150 equipes devido a capacidade do local, estamos com a expectativa de 500 atletas participando da Eco Trilha e de 100 atletas no Cross Duatlon” explica Sandra.

Os interessados também poderão adquirir fichas para o almoço que será servido no clube com o prato típico de Toledo, o porco no rolete.

Confira a programação: