Coritiba treina de olho no duelo com Figueira

Curitiba – O elenco do Coritiba realizou uma atividade importante na manhã de ontem, dando sequência à preparação para o compromisso da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treino foi no gramado do Couto Pereira, palco do jogo de sábado contra o Figueirense, às 16h30.

Mantendo a ideia da programação da semana, a comissão técnica alviverde aproveitou o treinamento no Alto da Glória para fazer um trabalho tático de posicionamento com os atletas.

A comissão técnica já sabe que não poderá contar com o atacante Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rafinha fez atividades específicas de transição e depende de evolução individual para saber se terá ou não condição de enfrentar o Figueira.

No sistema defensivo, uma modificação já está confirmada: a entrada de Rafael Lima no lugar de Walisson Maia, que sofreu uma entorse de joelho e faz atividades de recuperação.

O elenco alviverde retorna aos treinamentos no período da manhã desta quinta-feira (8), no Centro de Treinamento Bayard Osna, e encerrará os trabalhos em campo amanhã, novamente no Couto Pereira.