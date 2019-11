Coritiba na Série A?

Em sua segunda temporada seguida na Série B, desde o rebaixamento da Série A, em 2017, o Coritiba é o time da vez para comemorar o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Depois do líder Bragantino e do segundo colocado Sport garantirem o acesso, o Coxa, terceiro colocado, é o próximo da fila e pode alcançar o objetivo neste fim de semana, em caso de vitória sobre o Bragantino no domingo (24), e desde que o América-MG não tenha vencido o Guarani em Campinas ontem (22) à noite – ver o resultado nesta página.