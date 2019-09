Coritiba e Atlético-GO fazem duelo diretor pela vice-liderança

Curitiba – Empatados na vice-liderança da Série B, rumo à elite do futebol nacional, Coritiba e Atlético-GO entram em campo às 11h deste domingo (8) – dia e horário tradicional de jogos na Série A -, para um confronto direto pela 21ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Coxa e Dragão iniciam a rodada empatados com 34 pontos, a sete do líder Bragantino, que desafia o Sport neste sábado (7). A meta de ambos é não deixar o ponteiro da classificação se afastar e, de quebra, tentar se distanciar dos concorrentes por vagas no G4. O próprio Sport, que inicia a rodada com 32 pontos, pode assumir a vice-liderança, apesar de ter deixado o G4 com a vitória do Paraná Clube sobre o CRB na noite de quinta-feira (5).

Vindo de derrota para a Ponte Preta, o Coritiba teve uma sequência invicta de dez jogos encerrada, além de agora estar a três rodadas sem vencer (antes, havia empatado com Bragantino e Vitória).

Para enfrentar o Atlético-GO, o técnico Humberto Louzer conta com o retorno do zagueiro Walisson Maia e do veterano Rafinha, que voltam de suspensão. Já a expectativa fica para a volta do atacante Robson, desfalque nos dois últimos compromissos, por dores musculares.

Para promover seu plano de sócio torcedor e a partida, encarada como decisiva, o Coritiba realiza treino aberto à torcida neste sábado (7), a partir das 10h, no Couto Pereira.