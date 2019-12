Copinha 2020: tudo sobre o maior campeonato de base do país

O futebol brasileiro está de férias até o próximo ano (menos o Flamengo que ainda disputa o Mundial de Clubes da FIFA), mas por pouco tempo. Afinal, logo no dia 2 de janeiro de 2020 a bola rola para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, o maior campeonato de base que existe no país. Bem tradicional, ele enche os primeiros dias do ano de jogos, que sempre trazem boas revelações para a continuidade da temporada. Aproveitando a pausa no calendário, confira o guia completo com tudo o que você precisa saber sobre a competição para apostar nos jogos com o Betsul. Confira!

Quantos times disputam o título da Copinha em 2020?

Na edição de 2020 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 128 clubes lutam para ver quem será o grande campeão. Diferentemente do que aconteceu em anos anteriores, o campeonato só contará com equipes brasileiras, de todas as regiões do país. Serão 32 grupos com quatro equipes (confira abaixo), em um formato parecido com o da Copa do Mundo: todos da chave se enfrentam uma vez e os dois melhores avançam às eliminatórias, disputadas em jogo único. Em caso de empate no mata-mata, uma decisão por pênaltis decide quem segue na briga pela taça.

Onde acontecem os jogos?

Com tantos times e jogos sendo realizados, não resta outra alternativa a não ser espalhar as partidas por todo o estado de São Paulo. São 32 sedes, uma por cidade (exceção à capital que conta com duas). Cada grupo só joga a primeira fase naquela sede (estádio), mas isso muda para o mata-mata, quando algumas deixam de receber jogos. Independentemente de quem chegue à final, ela sempre é realizada no Pacaembu, no dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo.

Quem pode ser inscrito na Copinha 2020?

Os clubes podem disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior com suas equipes sub-20. Sendo assim, serão aceitos jogadores que nasceram entre 2000 e 2004 (a idade mínima exigida para jogar a competição é de 15 anos completos).

Como estão os grupos da Copinha?

Os 32 grupos da Copinha 2020 estão definidos da seguinte maneira:

Grupo 1 – Osvaldo Cruz

Osvaldo Cruz (SP)

Ponte Preta (SP)

Londrina (PR)

São José (RS

Grupo 2 – Marília

Marília (SP)

Olímpico (SE)

Santos (SP)

Timon (MA)

Grupo 3 – Assis

Assisense (SP)

Botafogo (SP)

Atlético-GO (GO)

Dimensão Saúde (AL)

Grupo 4 – Bauru

Noroeste (SP)

Grêmio Novorizontino (SP)

Botafogo (RJ)

Visão Celeste (RN)

Grupo 5 – Jaú

XV de Jaú (SP)

Guarani (SP)

Vitória (BA)

Serra (ES)

Grupo 6 – Rio Claro

Velo Clube (SP)

Red Bull Brasil (SP)

Paraná (PR)

Nacional (AM)

Grupo 7 – Capivari

Internacional (RS)

Capivariano (SP)

Confiança (PB)

Linense (SP)

Grupo 8 – Porto Feliz

Desportivo Brasil (SP)

Galvez (AC)

América-MG (MG)

Volta Redonda (RJ)

Grupo 9 – Tanabi

Tanabi (SP)

Votuporanguense (SP)

Fortaleza (CE)

GE Brasil de Pelotas (RS)

Grupo 10 – Bálsamo

Mirassol (SP)

Linhares (ES)

Joinville (SC)

Nova Iguaçu (RJ)

Grupo 11 – Franca

Francana (SP)

Fluminense (PI)

Corinthians (SP)

Retrô (PE)

Grupo 12 – Cravinhos

Comercial (SP)

Desportiva Perilima (PB)

Juventude (RS)

Cuiabá (MT

Grupo 13 – Indaiatuba

Primavera (SP)

XV de Piracicaba (SP)

Bahia (BA)

Tupi (MG)

Grupo 14 – Jundiaí

Paulista (SP)

Rio Claro (SP)

Athletico-PR (PR)

Gama (DF)

Grupo 15 – Itu

Ituano (SP)

Vilhenense (RO)

Fluminense (RJ)

Socorro (SE)

Grupo 16 – Taboão da Serra

Taboão da Serra (SP)

Inter de Limeira (SP)

CRB (AL)

Vila Nova (GO)

Grupo 17 – Araraquara

Ferroviária (SP)

Petrolina (PE)

Palmeiras (SP)

União (MT)

Grupo 18 – Sertãozinho

Sertãozinho (SP)

Penapolense (SP)

Goiás (GO)

Confiança (SE)

Grupo 19 – Itapira

Itapirense (SP)

Jacuipense (BA)

Vasco (RJ)

Carajás (PA)

Grupo 20 – Jaguariúna

Jaguariúna (SP)

Santo André (SP)

Criciúma (SC)

Náutico (PE)

Grupo 21 – Mogi das Cruzes

União (SP)

Juventus (SP)

Grêmio (RS)

Real (DF)

Grupo 22 – Suzano

União Suzano (SP)

São Raimundo (RR)

Chapecoense (SC)

União ABC (MS)

Grupo 23 – Taubaté

Taubaté (SP)

Ricanato (TO)

Atlético-MG (MG)

River (PI)

Grupo 24 – Guaratinguetá

AD Manthiqueira (SP)

São Bernardo (SP)

ABC (RN)

Resende (RJ)

Grupo 25 – Diadema

Água Santa (SP)

Trem (AP)

Flamengo (RJ)

Vitória da Conquista (BA)

Grupo 26 – Mauá

Mauá (SP)

Atlético-CE (CE)

Avaí (SC)

Cena (MS)

Grupo 27 – Barueri

Oeste (SP)

Sergipe (SE)

Cruzeiro (MG)

Trindade (GO)

Grupo 28 – Osasco

Audax (SP)

Moto Clube (MA)

Sport (PE)

Desportiva Paraense (PA)

Grupo 29 – São Bernardo do Campo

São Paulo (SP)

Operário (PR)

São Bernardo (SP)

Palmeiras (RN)

Grupo 30 – Guarulhos

AA Flamengo (SP)

AD Guarulhos (SP)

Santa Cruz (PE)

América-RJ (RJ)

Grupo 31 – São Paulo

Nacional (SP)

São Caetano (SP)

Ceará (CE)

Canaã (BA)

Grupo 32 – São Paulo

CSA (AL)

Coritiba (PR)

Portuguesa (SP)

São Bento (SP)

Quem defende o título do campeonato?

O São Paulo é o atual detentor do título de campeão da Copinha. Na edição de 2019, o Tricolor conquistou a sua quarta taça ao bater o Vasco na decisão, no Pacaembu. Os paulistas venciam o Gigante da Colina por 2 a 0 (gols de Gabriel Novaes e Antony) até a reta final da segunda etapa, quando levaram o empate.

A partida foi para a disputa de pênaltis e nela o São Paulo foi muito melhor, acertou três das quatro penalidades que bateu, enquanto o Vasco converteu somente uma. Assim, sagrou-se campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Quem é o maior campeão?

O Corinthians é o time mais campeão da Copinha. Os filhos do terrão do Parque São Jorge possuem 10 títulos (o último conquistado em 2017), o dobro do que conquistou o Fluminense, segundo clube que mais vezes venceu a Copa São Paulo. Com a taça da última temporada, o São Paulo se igualou a Internacional e Flamengo com quatro troféus.

Além de mais vitorioso, o Corinthians é também aquele que mais finais carrega na bagagem. São 18 decisões de Copinha, seguido pelo Tricolor paulista que soma 11. E isso mostra a hegemonia do estado na competição. São incríveis 30 títulos e 37 vices em 45 finais, superando em muito o Rio de Janeiro, que tem 10 conquistas, cinco vices e 14 finais.

Jogos do dia 02 de janeiro

Grupo Jogo Horário Local

21 União (SP) x Juventus (SP) 14h45 Mogi das Cruzes

15 Ituano (SP) x Vilhenense (RO) 17h Itu

21 Grêmio (RS) x Real (DF) 17h Mogi das Cruzes

18 Sertãozinho (SP) x Penapolense (SP) 18h Sertãozinho

15 Fluminense (RJ) x Socorro (SE) 19h15 Itu

17 Ferroviária (SP) x Petrolina (PE) 19h15 Araraquara

18 Goiás (GO) x Confiança (SE) 20h15 Sertãozinho

17 Palmeiras (SP) x União (MT) 21h30 Araraquara

Fonte: Betsul