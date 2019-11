Copagril anuncia fim da equipe de futsal profissional

Uma das mais tradicionais equipes do Futsal do Paraná, a Copagril AACC, de Marechal Cândido Rondon, anunciou nesta quinta-feira (14), o fim do projeto de futsal profissional. Por conta disso, não contará mais com equipe profissional a partir da temporada de 2020.

Segundo o presidente da Associação Atlética e Cultura Copagril (AACC) a proposta é intensificar as ações nas categorias de base que atualmente atendem o futebol, futsal e vários outros esportes. “Com a reestruturação, também haverá, por ora, uma pausa nas atividades do projeto de futsal profissional”, anunciou.

Ele também descreve que essa é uma decisão importante para a reestruturação do projeto profissional, que também foi influenciada a partir das negociações com os principais parceiros. “Alguns deles não estarão mais em 2020 e por isso entendemos que o momento é de reavaliação do contexto econômico e organizacional da AACC”, descreve o dirigente.

Ao longo de mais de uma década de futsal profissional, a Copagril obteve várias conquistas, entre elas o tricampeonato da Chave Ouro do Campeonato Paranaense e também um vice-campeonato da Liga Nacional Futsal. “Queremos agradecer às diretorias e gestões anteriores, agradecer aos profissionais que integraram a equipe e também aos parceiros e patrocinadores que por muitos anos confiaram no trabalho do time. Assim como, reforçar a gratidão aos torcedores e imprensa. Também queremos lembrar das alegrias e da visibilidade que o time trouxe para Marechal Cândido Rondon e toda região”, completou Primon.

A equipe da AACC Copagril ainda jogará na Liga Futsal Paraná. Os próximos jogos serão pelas semifinais com o adversário a ser definido. A pausa nas atividades acontecerá após a conclusão da participação no campeonato estadual.

Com informações da Rádio Difusora.