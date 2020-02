Copa Paraná de Kart terá etapa única em Cascavel

Em reunião realizada sábado nas dependências do Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, dirigentes do Kart Clube de Cascavel, do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu e da Akartcam (Associação dos Kartistas de Campo Mourão) decidiram que a Copa Paraná de Kart será disputada em etapa única, nos dias 6 e 7 de junho, em Cascavel.

A reunião foi coordenada por Bento Tino, vice-presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), e contou com a participação de Wagner Monteiro, Rafael Paiva, Mailson Araújo e Cleocir Lunardi, pelo Kart Clube de Cascavel; Marco Gehring representou o Automóvel Clube de Foz do Iguaçu; ao passo que Alysson Hanel foi o representante de Campo Mourão.

Os dirigentes entenderam que será melhor realizar a competição em etapa única e em Cascavel, por ficar mais centralizada em relação às três cidades. O certame terá a disputa das categorias Mirim, Cadete, Sprinter 125 cc para competidores com até 16 anos e com peso total do equipamento/piloto em 150 quilos; Máster para pilotos acima de 17 anos e com peso de 170 quilos; F-4 Graduados, F-4 Sênior e F-4 Super Sênior.

Todas as categorias serão com motores sorteados e com apenas um jogo de pneus (vermelho) para os cinco treinos oficiais, treino classificatório, warm up e as duas baterias. As inscrições foram fixadas em R$ 300 para as categorias Mirim e Cadete; e em R$ 480 para as demais.

Regionais

Também ficaram definidas as datas das competições regionais.

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel será disputado em seis etapas nos dias 14 e 15 de março, 25 e 26 de abril, 6 e 7 de junho, 1º e 2 de agosto, 22 e 23 de setembro e 7 e 8 de novembro.

Já o Citadino de Foz do Iguaçu terá cinco etapas, a serem disputadas nos dias 7 de março, 25 de abril, 23 de maio, 8 de agosto e 14 de novembro.

Campo Mourão ainda não tem datas definidas para o seu Metropolitano porque depende de reformas que serão feitas na pista do kartódromo.