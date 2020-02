Copa HB20 faz clínica em Interlagos

Após um longo intervalo desde a última etapa de 2019, realizada no início de dezembro, a Copa HB20 se reencontrou com as pistas quarta-feira, em Interlagos (SP), para a realização do primeiro dia de atividades em pista, que contou com treinos livres, clínicas, ações de marketing e gravação para a TV. Uma das principais atividades do dia foi o contato inicial dos estreantes já confirmados no grid para este ano: caso de Fabio Neto (filho do piloto Lula Albuquerque), a dupla Alexandre Canassa e Diego Vallini, Rodrigo Azambuja e Leandro Parizotto.

