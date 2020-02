Copa HB20 amplia calendário

Após ser aprovada com louvor em sua primeira jornada nas pistas brasileiras em 2019, a Copa HB20 resolveu ampliar o número de corridas para sua segunda temporada de atividades. A categoria apoiada pela Hyundai segue competindo ao lado da Copa Truck e terá nove etapas em 2020, uma a mais que ano passado, sendo dois supereventos em Interlagos junto dos caminhões e da Stock Car.

As duas etapas especiais ocorrem no dia 31 de maio e na Grande Final, dia 13 de dezembro, ambas em Interlagos. Além do chamado “Templo do Automobilismo”, a Copa HB20 retornará a palcos como Londrina, Santa Cruz do Sul, Goiânia e Campo Grande, com Tarumã, prestes a comemorar 50 anos de sua inauguração, e Curitiba sendo as grandes novidades dessa lista. Apenas uma data, a antepenúltima etapa no dia 18 de outubro, está com local a confirmar.

Cascavel fora

Cascavel está fora do calendário da Copa Truck e da Copa HB20, de acordo com o divulgado ontem pela organização das duas categorias. O fato causou estranheza a Rubens Gatti, presidente da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Ele informou que há protocolos na Secretaria de Esportes de Cascavel reservando datas, mas que a secretaria solicitou mudança de datas.

Negociações

Rubens Gatti destaca que está em negociações com a organização da Copa Truck para que Cascavel venha a sediar uma etapa, podendo ser no dia 12 de julho ou 16 de agosto. Nessas datas, constam no calendário divulgado ontem os autódromos de Campo Grande (MS) e Tarumã (RS). Entretanto, as provas só serão confirmadas se a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) homologar os circuitos, que necessitam de obras de segurança.

Homologado

Gatti destaca que Cascavel está homologado e com todas as condições para sediar a prova.