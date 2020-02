Copa do Brasil: Toledo faz o “jogo do milhão” contra o Náutico nesta quarta

Toledo – Após fazer história em 2019 com o vice-campeonato paranaense, o Toledo Esporte Clube novamente alcançará um feito inédito e marcante nesta quarta-feira (12), dia no qual disputará pela primeira vez uma partida pela Copa do Brasil, uma das mais importantes e remuneradas competições do calendário nacional. O desafio é contra o pernambucano Náutico, às 21h30, no Estádio 14 de Dezembro.

Para o Porco, é uma oportunidade única de “engordar” seus cofres com R$ 1,190 milhão, mas para isso, precisa vencer. É que só por entrar em campo o time toledano levará R$ 540 mil como premiação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Já se vencer, receberá outros R$ 650 mil, por avançar de fase. Já o Timbu tem a vantagem do empate para seguir à segunda fase da competição.

Pela grandeza e importância do jogo, o Toledo deixa tudo o que viveu até aqui em 2020 no passado, pois nesta noite poderá mudar o ânimo para a sequência dos trabalhos, que nesta semana iniciaram sem o técnico Paulo Baier, que entregou o cargo na noite de domingo (9) após a derrota em casa para o Rio Branco pelo Estadual.

Aliás, o Porco ainda está devendo uma comemoração à sua torcida, pois em quatro jogos no 14 de Dezembro, acumulou três derrotas e um empate, todos pelo Paranaense. A partir desta noite, o TEC quer mudar essa história.