Copa América: Tite precisa de aval da Conmebol para substituir Neymar na seleção

Rio de Janeiro – Cortado da Copa América por causa da “ruptura ligamentar no tornozelo” direito, segundo nota oficial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), emitida após exames médicos realizados ainda em Brasília, onde o camisa 10 se lesionou nos minutos iniciais do amistoso com o Catar, quarta-feira, Neymar só poderá ser substituído na seleção brasileira após laudo médico da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

O regulamento da competição que será realizada no Brasil a partir da próxima sexta-feira (14) diz que um jogador inscrito na lista definitiva de 23 nomes poderá ser substituído por outro “só em caso de lesão grave, o mais tardar até 24 horas antes da disputa da primeira partida da sua seleção”, ou seja, até quinta-feira (13).

“A Comissão Medica da Conmebol deverá aprovar por escrito tal substituição após receber e aprovar o diagnóstico médico detalhado assinado pelo médico da equipe e os exames médicos que certifiquem a gravidade da lesão”, especifica o regulamento do torneio. Após esse procedimento, segundo o texto, “este órgão expedirá então um certificado que confirmará que a gravidade da lesão impede o jogador de participar da competição”.

Ainda de acordo com as regras da competição, o jogador escolhido para substituir o lesionado deverá utilizar a mesma numeração de camisa do atleta cortado, e não necessariamente precisa estar na pré-lista enviada pelas equipes à Conmebol.