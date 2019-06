Copa América: Argentina estreia contra Colômbia

Salvador – Palco de grandes jogos e goleadas histórias na Copa de 2014, Salvador sedia o jogo de abertura do Grupo B da Copa América em um duelo que promete: Messi e James Rodriguez são os principais nomes do Argentina x Colômbia deste sábado, na Arena Fonte Nova, às 19h.

Cerca de três anos depois de anunciar que não mais vestiria a camisa da seleção da Argentina, Lionel Messi continua sendo o maior craque da equipe e entra em campo para mostrar o por quê.

O Grupo B tem ainda Paraguai e Catar.

Sede da Copa do Mundo de 2022 e ostentando o título de campeã da Copa da Ásia, a seleção do Catar – convidada na Copa América 2019 – faz sua estreia na competição neste domingo. Vai enfrentar a equipe do Paraguai. O jogo tem como cenário o Maracanã, no Rio de Janeiro. O pontapé inicial está marcado para as 16h.

A seleção do Paraguai ainda está em processo de montagem ao passo que a do Catar tem mostrado evolução técnica e um padrão tático bem definido.

Equipe mais tradicional, o Paraguai pode ser considerado favorito para esse confronto.