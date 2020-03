Congresso adia Comissão da Reforma Tributária e CPI mista das Fake News

Brasília – A expansão do novo coronavírus no Brasil fez com que o Congresso Nacional adiasse pelo menos duas reuniões de trabalho de umas das mais importantes comissões mistas em andamento: a que discute a Reforma Tributária e a CPI das Fake News.

Senadores e deputados tinham encontro agendado para esta terça (17) nas duas comissões. A da Reforma Tributária receberia em audiência pública o ministro da Economia, Paulo Guedes. O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), presidente da comissão, suspendeu a audiência e informou que marcará uma nova data, entretanto, afirmou que o governo pode encaminhar ao colegiado o texto de sua proposta, aguardado desde o ano passado.

Já o senador Angelo Coronel (PSD-BA), presidente da CPMI das Fake News, mandou cancelar o encontro em que seriam votados 57 requerimentos de quebras de sigilo de empresas e pessoas suspeitas de usar as redes sociais para atacar adversários políticos e difundir informações falsas.