Concurso promove reflexão sobre a gestão de resíduos

O maripaense Cleiton Junior Capitani Jacob, aluno do 5º ano da Escola Municipal Pedro Álvares Cabral, de Pérola Independente, foi um dos três classificados da etapa regional na categoria Redação, no concurso realizado pelo PEA (Programa de Educação Ambiental Campo Limpo), uma iniciativa do Sistema Campo Limpo. A entrega da premiação foi realizada no dia 4 de setembro, na sede da Ardefa (Associação Regional Oeste Paranaense de Distribuidores de Defensivos Agrícolas), em Palotina.

Ao todo, 1.130 alunos dos 4º e 5º anos de Maripá, Palotina e Formosa do Oeste participaram da etapa local do concurso, que também envolveu a categoria Desenho. As redações e os desenhos foram desenvolvidos a partir do tema “Como posso fazer a minha parte na gestão dos resíduos”.

Com a turma do Cleiton, o tema foi trabalhado em sala de aula pela professora Jéssica Dobler de Lima na disciplina de ciências.

Como prêmio, aluno e professora receberam um kit escolar e Cleiton ainda ganhou uma bicicleta. “A educação ambiental está presente nas escolas com o objetivo de sensibilizar e conscientizar nossos alunos e famílias sobre a importância de cada fazer a sua parte, lembrando sempre que ‘a minha atitude faz a diferença’, por menor que ela seja”, explica a gestora de educação ambiental, Irani Moreira Kreutz.

Os concursos integram o conjunto de atividades propostas para as escolas participantes do PEA, cujo foco é a responsabilidade compartilhada pela gestão dos resíduos sólidos. Em 2019, o objetivo do PEA é estimular os alunos a se perceberem como parte desse processo, ou seja, como protagonistas dentro do seu campo de possibilidades de ação.