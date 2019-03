Dnit é cobrado sobre trincheira da Av. Maripá

Toledo – Após conferir in loco a situação da trincheira da Avenida Maripá com acesso à rodovia BR-467, um dos principais acessos à entrada da cidade, o prefeito de Toledo, Lucio de Marchi, encaminhou ofício ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) pedindo providências em relação à infiltração identificada e questiona sobre o risco de desmoronamento no local.

O local apresenta deterioração de parte das paredes que sustentam a estrutura de terra. O material fabricado em pequenos blocos de concreto apresenta rachaduras e está se soltando. “Apesar de ter sido inaugurada em 2011, a estrutura já apresenta problemas. Uma obra que já está com a parte da estrutura comprometida, é um alerta de perigo”, disse o prefeito.