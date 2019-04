Começam as decisões pelo Brasil

GAÚCHO | Internacional e Grêmio fazem Grenal 419

Internacional e Grêmio fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. Será o Grenal 419 da história. A semana foi de mistério no Colorado sobre a presença de Rodrigo Dourado na final, após entorse de joelho na vitória sobre o Palestino na Libertadores. Caso não tenha condições de jogo, Rodrigo Lindoso é o mais cotado para assumir a vaga no meio-campo. Rithely também surge como alternativa. Enquanto isso, o lateral Bruno é o único desfalque vermelho para o clássico. Do outro lado, após renascer na Libertadores com a vitória sobre o Rosário Central, o Imortal tem como principal novidade o capitão Maicon, após susto em treino durante a semana. No Grenal 418, pela 1ª fase, os arquirrivais atuaram sem força máxima e o Grêmio venceu por 1 a 0.

São Paulo e Corinthians abrem final no Morumbi

São Paulo – Num jogo que levou mais de 35 mil pessoas a comparem ingressos antecipadamente, São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo pela rodada de ida da final do Campeonato Paulista, às 16h, no Morumbi.

O torcedor do São Paulo passou a semana sem saber se poderá contar com Pablo em campo. O atacante, que já não participou do jogo de volta da semifinal contra o Palmeiras, passou os últimos dias em tratamento para as dores na panturrilha. Na ocasião, o técnico Cuca escalou Everton Felipe como um “falso 9” – Cuca trabalhou durante todos os dias com as atividades táticas fechadas para a imprensa.

Por outro lado, Hernanes ao menos pode ser relacionado para a decisão. Fora das últimas cinco partidas, o Profeta estava sendo substituído por Igor Gomes, destaque na ausência do veterano.

Do outro lado, após duas derrotas seguidas, para Ceará e Santos, Carille testou algumas mudanças na equipe titular do Corinthians para esta decisão. Jadson e Ramiro ganharam as posições de Sornoza e Pedrinho, enquanto Danilo Avelar apresentou desgaste físico e foi poupado nos dois primeiros dias de preparação, mas deve ser escalado normalmente.

Vasco e Flamengo iniciam a decisão pelo título do Campeonato Carioca neste domingo, às 16h, no Engenhão. Vai ser a primeira vez que o Rubro-Negro jogará o Clássico dos Milhões em 2019 com sua força máxima – nos dois anteriores, poupou os titulares e arrancou dois empates. Neste domingo, o Fla chega embalado pela goleada por 6 a 1 aplicada no San José, pela Libertadores, enquanto o Vasco chega empolgado por ter eliminado o Avaí e avançado à 4ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta da final do Carioca será no próximo domingo, também às 16h, no Maracanã.