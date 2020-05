Com novo recorde, Brasil soma 12,4 mil mortes por covid-19

Brasília – Em um novo recorde diário, o Brasil registrou 881 mortes decorrentes do novo coronavírus em 24 horas e chega a 12.400 vítimas fatais, segundo atualização feita pelo Ministério da Saúde nessa terça-feira (12).

O número de casos confirmados da doença no País subiu de 168.331 para 177.589, acréscimo de 9.258 registros. Com essa atualização, o Brasil ultrapassou a Alemanha em total de casos de covid-19 e se tornou o sétimo país no mundo com mais casos da doença, segundo levantamento da universidade Johns Hopkins. O país europeu contabilizava 173.034 casos confirmados da covid-19 até as 17h30 dessa terça.

O Brasil é o sexto na lista de países com mais mortes em função do novo coronavírus, e fica atrás apenas de Estados Unidos (82.485), Reino Unido (32.692), Itália (30.911), França (26.991) e Espanha (26.920).

Puxada por Brasil e Estados Unidos, a região das Américas superou a Europa em número de casos de covid-19, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). Enquanto o continente americano já somava, no início do dia, 1,74 milhão de casos, o velho continente contabilizava 1,73 milhão.

No mundo, passam de 4,2 milhões de infectados, com quase 290 mil mortes.