Coluna Informe da redação do dia 25 de outubro

Ratinho na fronteira

O governador Ratinho Junior participa nesta sexta-feira (25), às 14h30, em Foz do Iguaçu, da abertura do Congresso Empresarial Paranaense. Promovido pela Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná), o evento reúne especialistas da área de gestão, da economia e da inovação e vai discutir temas que contribuam para o crescimento do Paraná. O Congresso será no Mabu Thermas Frand Resort, sexta-feira e sábado. É esperada também a presença do governador de São Paulo, João Dória.

Carros isentos

Por falar em Ratinho… ele sancionou esta semana a lei que zera a alíquota de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de veículos elétricos – que hoje é de 3,5% -, até 31 de dezembro de 2022. O objetivo é incentivar o uso de automóveis movidos a energia elétrica, que conferem maior eficiência e menor consumo em comparação àqueles movidos à combustão.

UTI pediátrica

E por falar em fronteira… O deputado estadual Soldado Fruet cobra do governo do Paraná urgência na regularização dos repasses ao Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. Com sete meses de atraso nos pagamentos, o hospital enfrenta dificuldades para manter o funcionamento dos leitos de UTI pediátrica do SUS. Os valores devidos por internações já realizadas passam de R$ 1 milhão.

Referência

Com cinco UTIs específicas para crianças, o Hospital Costa Cavalcanti é considerado referência regional em atendimento pediátrico. O líder do Governo na Alep, Hussein Bakri, reconheceu a dívida e disse que haveria uma reunião em Foz do Iguaçu para tratar da questão. Como a situação se arrasta há vários meses, a preocupação de Fruet é que a instituição deixe de atender os pacientes infantis do SUS.

Black friday

Os comerciantes de Cidade do Leste anteciparam a black friday no Paraguai para os dias 14 e 17 de novembro. Os produtos poderão ser vendidos com até 50% de descontos. A semana começa bem na véspera de feriado da República no Brasil, dia 15 de novembro (uma sexta-feira), e o comércio da cidade paraguaia deve ficar lotados de brasileiros.

Nova diretoria

Fim do imbróglio na Fiep. Em solenidade na próxima segunda-feira (28), às 19h, no Câmpus da Indústria, em Curitiba, a Federação das Indústrias do Paraná empossa a nova diretoria, que comandará a entidade pelos próximos quatro anos. A diretoria é liderada por Carlos Valter Martins Pedro, industrial de Maringá, e representará 108 sindicatos empresariais filiados, que defendem os interesses de 54 mil empresas de 32 segmentos industriais do Estado.

Fique esperto

A maioria das repartições públicas municipais e estaduais estará de portas fechadas nesta segunda-feira (28) devido ao Dia do Servidor Público. Apenas serviços essenciais, como saúde, devem atender normalmente.

Lava-Vaza-Jato

Enquanto o MPF pede que a condenação do ex-presidente Lula do Sítio de Atibaia seja anulada e retorne para a primeira instância, o ex-juiz da Lava Jato e agora ministro Sergio Moro disse ontem que faltou prender mais gente. Ao ser questionado por uma repórter sobre excessos e abusos supostamente cometidos ao longo das investigações, ele disse: “Eu, sinceramente, não vejo ali ninguém que tenha sido condenado injustamente. (…) Se for pensar no tamanho do escândalo, mais gente devia ter sido preso e condenada”.