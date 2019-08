Coluna Gratto: A importância da mãe em nossa vida

Eu convido você a ampliar o olhar!

A mãe é o nosso primeiro e fundamental contato com a vida. A vida “explode” para cada um dentro da mãe. E a partir daí nos desenvolvemos.

Recebemos absolutamente tudo o que precisamos.

Se você está lendo este texto, é graças à sua mamãe!

Quem se alegra com a mãe, se alegra com a vida!

É muito comum perceber que a mãe é a pessoa que mais amamos na vida e também é a pessoa que mais julgamos e criticamos. Talvez julgamos e criticamos por termos garantia de amor ou porque achamos que ela ainda nos “deve” algo. E é por aqui que se iniciam as violações.

Sempre que acontecem violações em relação à mãe, ficamos um pouco vazios. Todas as objeções, os julgamentos, as reclamações e as críticas nos deixam mais pobres. Pobres de vida e também pobres em relação ao desfrutar da vida.

Se isso faz sentido pra você, leve essa percepção para sua vida real, leve essa informação para o seu relacionamento com a sua mãe.

Muitas pessoas que vêm para atendimentos dizem que, apesar de ter uma boa relação com a mãe, não sentem que a vida flui, sentem dificuldades em algumas áreas da vida. Isso ocorre porque quase todos têm algumas “objeções” em relação à mãe ou uma memória de “amor interrompido” ou ainda memórias transgeracionais de rompimentos.

As objeções são de total responsabilidade pessoal. Objeções são julgamentos, críticas, ou exigências que ainda fazemos à mãe. Toda reclamação, todo julgamento, toda exigência interrompe. E quando interrompe, perdemos a conexão, com a mãe e com a vida. E isso é muito mais comum do que possamos imaginar!

Já o “amor interrompido” é um trauma. Acontece quando ainda muito pequeno o filho é separado da mãe. Independente do motivo, o movimento interrompido causa danos severos. Acontece o trauma quando a mãe deveria fazer um movimento em direção ao filho e por algum motivo não pode ou não consegue.

Exemplo: Quando o bebê vai para a UTI neonatal e a mãe não pode permanecer com ele. O quando a mãe é internada e o filho ainda é pequeno e é separado dela. Existem muitas situações que caracterizam o movimento interrompido e isso pode ser visto e retomado em uma constelação. É possível reconectar quando o movimento é retomado, ou seja, retomando o movimento no momento em que foi interrompido, num ambiente onde a pessoa interessada possa se sentir tranquila e segura.

As memórias transgeracionais são memórias do nosso sistema (pais, avós, bisavós, etc.) e que atuam em nós sem nos darmos conta. Isso acontece quando existem violações nas gerações anteriores e o fluxo de amor/vida está interrompido nas relações da mãe com a avó ou ainda antes.

Como resolver?

Existe uma postura que apoia, uma decisão que consiste em tomar a mamãe em nosso coração tal como ela é, com amor, sem reclamação ou queixas, exigências, medos, recriminações, acusações ou reclamações. É uma Postura Ativa em que concordamos que ela é também uma mulher comum, imperfeita, e, portanto, sujeita a erros, e, mesmo assim, nossa mãe. Para isso, precisamos primeiro desistir de ser uma pessoa especial e concordarmos em ser uma pessoa comum, pois como pode alguém especial ser filho de pessoas comuns?

O conhecimento liberta, podemos aprender sobre a importância da conexão, podemos aprender e também compreender, ser ativo. Assumir uma postura de total gratidão à mãe é a base do sucesso. Esse é o primeiro movimento importante e é também a base de tudo o mais, incluindo relacionamentos bem sucedidos e de realização profissional e abundância financeira!

Sim! Tudo começa com a mãe!!!

Além da Postura Sistêmica Ativa, a Constelação Sistêmica Familiar é o mais lindo recurso para fazer intervenções sensoriais importantes e retomar o amor e a vida!

Você merece viver a vida que deseja!

Você sabe qual é a vida que você deseja? Não importa o que é, ou como é… você merece o melhor!

Você pode se conectar com o melhor através da sua mamãe! Este é o primeiro e decisivo passo!

Se você tem interesse em saber mais, assista ao vídeo no Facebook do Jornal O Paraná, ou pelo QR Code ao lado. E acompanhe nossas lives, toda quarta-feira, às 11h.

Você também pode participar, comentar, questionar. Ficaremos felizes em contribuir!

Você também pode participar pelo WhatsApp e saber mais sobre Constelação, Postura Sistêmica, Ho’oponopono e o que mais que acontece na Gratto Soluções!

Veja também a entrevista em vídeo sobre o tema:

GRATTO SOLUÇÕES

Atendimento em Constelação individual ou grupo.

Formação em Constelação Sistêmica

Workshop Ho’oponopono Presença

Cursos online de Ho’oponopono e POSTURA SISTÊMICA ATIVA

Graciele Reimann Gatto

GRATTO Soluções