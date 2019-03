Coluna Esplanada do dia 15 de março de 2019

FBI vem aí

Arthur Cesar de Menezes, o “Rei Arthur”, que teve contratos bilionários com os últimos governos do Rio de Janeiro, e segue foragido da Justiça desde 2017, tem aparecido tranquilo por restaurantes de Miami Beach, onde reside, contam fontes da Coluna. O que se diz em terra yankee é que o FBI – como citamos – já teria pego Arthur antes da Polícia Federal. Pode vir aí uma grande operação internacional envolvendo o Comitê Olímpico Internacional e empresários no Brasil e exterior, na esteira do escândalo da suposta compra de votos para favorecer o Rio de Janeiro na escolha para os Jogos Olímpicos de 2016.

Ela vai falar

A advogada Adriana Ancelmo, esposa do ex-governador preso Sérgio Cabral, e também enrolada com a Justiça, vai delatar.

Ele também

O esperado depoimento bomba de Sérgio Cabral para o juiz federal Marcelo Bretas será no próximo dia 25. Está deixando sem dormir muita gente do meio empresarial e judicial – sim, da turma da toga. Cabral quer falar, segundo ouvido entre portas de bancas, para evitar nova prisão da mulher.

Aliás…

… os dias já foram muito menos nebulosos para um ministro do Superior Tribunal de Justiça e alguns togados do TJ do Rio de Janeiro.

Nas escolas

Um projeto que torna obrigatório o policiamento ostensivo nas escolas públicas de todo o País se arrasta na Câmara desde 2011. Foi apresentado pelo deputado Dimas Fabiano (PP-MG) após o massacre de Realengo (RJ), quando 12 crianças morreram e 13 ficaram feridas na Escola Municipal Tasso da Silveira.

Vigilância

A proposta (PL 2735/2011) passou pelas comissões de Segurança Pública, Educação e de Constituição e Justiça, mas foi arquivada em 2018. No dia 20 de fevereiro, foi desarquivada a pedido do deputado Dimas. “O aparelho estatal deve redobrar os cuidados nesse segmento mais sensível da sociedade, inclusive pela vigilância ostensiva dos estabelecimentos de ensino”, justificou o parlamentar em 2011 no texto do projeto.

Apologia

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Manhuaçu-MG (100 Km de Muriaé) prenderam um jovem de 18 anos que fez postagem nas redes sociais elogiando a ação dos assassinos da tragédia na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano-SP. Em Manaus, outro jovem também foi detido por apologia à tragédia. Ele postou uma foto usando bandana de caveira e escreveu na legenda “indo para escola amanhã”.

Mapeamento

Líderes e vice-líderes vão ser chamados ao Planalto nos próximos dias para atualizar o mapeamento dos votos da reforma da Previdência na Câmara. Durante a instalação da Comissão de Constituição e Justiça, deputados aliados divergiram sobre os números. Os otimistas falaram em 280 votos. Outros admitiram, em reservado, que se a votação fosse hoje o Governo teria no máximo 200 votos. Para aprovar a PEC da reforma, são necessários 308 votos.

***INSS

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) acatou o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender os processos que solicitam pagamento do adicional de 25% a todos os aposentados que precisam de cuidador até que o tema seja analisado definitivamente pela Corte.

Repercussão

Segundo o ministro Luiz Fux, relator do pedido, AGU conseguiu comprovar o impacto que os processos gerariam: “Em termos de repercussão econômica, a informação do Ministério da Fazenda é no sentido de que essa utilização imoderada do adicional leva a um benefício de R$ 7,15 bilhões por ano, em um ano em que se discute a Reforma da Previdência e se antevê as dificuldades da Previdência”.

Marielle

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirma que a prisão do PM reformado, Ronnie Lessa, e do ex-PM Elcio Queiroz, denunciados pelos assassinatos da vereadora Marielle e de seu motorista, “é uma ponta no iceberg, que pode levar à descoberta de amigos dos envolvidos, ligados ao crime organizado”.

Kobra

O grafiteiro e artista plástico brasileiro Kobra, mundialmente reconhecido, vai ganhar uma exposição individual, já em montagem, no principal pavilhão do Wynwood Walls, em Miami – onde já tem uma famosa pintura sua num muro.

Câncer

A Câmara e o Senado criaram a Frente Parlamentar em Prol da Luta contra o Câncer. Uma das prioridades da frente, de acordo com a coordenadora do grupo, deputada Silvia Cristina (PDT), é incentivar a pesquisa de novos medicamentos. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que 600 mil novos casos da doença são registrados a cada ano no Brasil.