Coluna Bandeirada dos dias 26 e 27 de outubro

Senna se despede

Bruno Senna começou a se despedir da temporada do European Le Mans Series, cujo calendário de seis etapas será encerrado neste domingo com as 4 Horas de Portimão (Portugal). O brasileiro e seus parceiros da RLR MSport, o indiano Arjun Maini e o canadense John Farano, contam com intervenções do safety car para brigar pelas primeiras colocações.

Paulo Bento e Sextilio são os campeões do Metropolitano

Em função de ajustes no calendário, que levaram ao cancelamento de duas etapas, o Automóvel Clube de Cascavel declara os pilotos Paulo Bento, na categoria Marcas A, e Sextilio Hans Júnior, na Marcas B, como os campeões do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel.

Paulo Bento garantiu o título com a vitória na primeira etapa, disputada no dia 14 de abril, e o terceiro lugar na prova do dia 13. Ele somou 67 pontos, contra 53 de Thiago Klein.

Já na categoria Marcas B, Sextilio Hans Junior ganhou as duas etapas e somou 87 pontos.

Categoria Marcas A

Pos. Piloto Pontos

1º) Paulo Bento 67

2º) Thiago Klein 53

3º) Rafael Barranco 44

4º) Lorenzo Massaro/Wellington Cirino 33

5º) Valmor Emilio Weiss 27

6º) Marcelo Beux 26

7º) Rômulo Molinari/Alexandre Frankemberger 21

7º) Ariel Barranco 21

Categoria Marcas B

1º) Sextilio Hans Junior 87

2º) Gustavo Camilo dos Santos 33

3º) Marco Antonio Cortina/Marcelo Raul Marcellos 25

4º) Aparecido Lima de Morais 3

Sharbel já se prepara para a Final do Paranaense de Motovelocidade

Mesmo estando na liderança da categoria 1000cc Pró, o curitibano Sharbel El Haijjar, da equipe Tom Racing, não descuida da preparação para a Final do Campeonato Paranaense de Motovelocidade. A prova está marcada para o dia 1º de dezembro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Sharbel adianta que está fazendo preparação física especial e irá participar também de track days no próximo mês no Autódromo de Curitiba. “Como não pudemos treinar em pista, estamos fazendo um trabalho físico na academia. Participar do track Day será apenas para manter os reflexos em dia”, frisa Sharbel.

Sharbel chega à decisão do Campeonato Paranaense de Motovelocidade como líder da categoria 1000cc Pró, com 56 pontos. Ele tem uma vantagem de 16 pontos para o vice-líder, o paraguaio Leandro Buzinaro.

Classificação da categoria 1000cc Pró após duas etapas

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Sharbel El Hajjar Curitiba 56

2º) Leandro Buzinaro Paraguai 40

3º) Eduardo Andreoli Toledo 34

4º) Diego Faustino Londrina 30

5º) Júlio Victor Cuiabá 30

6º) Thiago Winker Guarapuava 20

7º) Carlos Barcelos Porto Alegre 18

8º) Rafael Palmeri Curitiba 15

Farfus chega

A primeira temporada de Augusto Farfus no FIA WTCR entra em sua reta final com as últimas três etapas do ano, de um total de dez, a serem realizadas até dezembro. A categoria está no Japão e tem o tradicional circuito de Suzuka como palco da oitava rodada tripla neste fim de semana. Além de vir em grande fase no campeonato, o curitibano também conta com uma boa experiência e histórico positivo no circuito japonês, onde, há dois meses marcou a pole position para as 10 Horas de Suzuka, então está confiante na busca de bons resultados.

Raijan Mascarello

Depois dos primeiros treinos realizados nessa sexta-feira, no Velopark, Raijan Mascarello se mostrou bastante confiante em brigar pelo pole position da penúltima etapa do Mercedes-Benz Challenge. O treino que irá definir o grid está marcado para este sábado, às 14h50. A prova será neste domingo, com largada às 10h50.

Fórmula 1

Neste domingo será disputado o GP do México de Fórmula 1, com largada às 16h10. Mais uma vez a Globo dará preferência ao futebol e assim somente o SporTV (cabo) irá transmitir a prova ao vivo. O inglês Lewis Hamilton poderá se tornar hexacampeão neste fim de semana.