Coluna Bandeirada do dia 30 de maio de 2019

Começa hoje o Rali de Erechim

O trabalho de reconhecimento das especiais, que são os trechos em estradas de terra por onde irá passar o Rali de Erechim, começa a ser feito hoje. Essa é a parte do trabalho em que piloto e navegador vão para a pista, com carro de passeio, para pontuar todas as situações que encontrarão pela frente na corrida, como curvas, saltos e outros obstáculos. Esse trabalho ocorre hoje e amanhã. Cada dupla pode fazer duas passadas em cada trecho.

Paranaense de Velocidade prossegue em Curitiba

Depois de Cascavel, que realizou a etapa de abertura no mês passado, o Campeonato Paranaense de Velocidade prossegue neste fim de semana no Autódromo Internacional de Curitiba. A prova será válida também pela segunda etapa do Campeonato Curitibano de Velocidade. A promoção e a organização são do Automóvel Clube Internacional de Curitiba, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Toda a programação será desenvolvida sábado e domingo. No sábado, a lacração de pneus e pesagem será das 8h30 às 12h; das 8h às 8h25, 1º treino da categoria Clássicos; das 8h30 às 9h, 1º treino de Marcas; das 9h05 às 9h35, 1º treino da Turismo; das 9h40 às 10h05, 2º treino da Clássicos; das 10h10 às10h40, 2º treino de Marcas; das 10h45 às 11h15, 2º treino da Turismo; das 12h às 12h40, briefing; das 13h às 13h30, 3º treino de Marcas; das 13h35 às 14h05, 3º treino da Turismo; das 14h10 às 14h35, 4º treino da Clássicos; das 14h40 às 15h10, 4º treino de Marcas; das 15h15 às 15h45, 4º treino da Turismo; das 15h50 às 16h05, treino classificatório da categoria Clássicos; das 16h10 às 16h25, treino classificatório de Marcas; das 16h30 às 16h45, treino classificatório da categoria Turismo; e às 17h05, largada da primeira prova da categoria Clássicos.

No domingo, a programação começa às 8h30 com os warm ups, com 15 minutos para cada categoria, indo à pista pela ordem, Marcas, Turismo e Clássicos; às 9h55, largada da primeira prova de Marcas; às 11h, largada da 1ª prova da Turismo; às 12h, largada da 2ª prova da categoria Clássicos; às 14h05, largada da 2ª prova de Marcas; às 15h25, largada da 2ª prova da Turismo; e às 16h10, pódio de todas as categorias.

Rafael se anima após final do Metropolitano de Kart

O cascavelense Rafael Paiva, da equipe Atlas Ferro Velho, ficou satisfeito com sua performance na etapa de encerramento do Campeonato Metropolitano de Kart, disputada sábado, no Kartódromo Delci Damian. Ele terminou a prova em 13º, mas explica que só faltou sorte nessa etapa, pois levou toque no treino classificatório e uma batida na primeira bateria. Na segunda bateria estava em sexto e caiu a corrente no início da última volta.

Segundo Rafael Paiva, o importante é que andou bem durante todo o fim de semana e só não conquistou o pódio em função da queda da corrente. “Andei bem e estou animado para o Open, a ser disputado no próximo mês. Agora tenho certeza de que tenho condições de andar bem no Open e também no Brasileiro”, frisa Rafael Paiva.

Mesmo só tendo participado de duas das quatro etapas do campeonato, Rafael Paiva terminou o Metropolitano em 13º, com 11 pontos. O campeão foi o londrinense Júlio Conte, com 58 pontos.

Nasr e Derani

Líderes da temporada 2019 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, os brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani, da equipe Action Express Racing, voltam à pista sábado para a disputa da quinta etapa do campeonato no circuito de Belle Isle, nas ruas de Detroit (EUA). No ano passado, Nasr venceu a prova no traçado de 3,7 km e 14 curvas ao lado de Eric Curran, e Derani, que corria por outra equipe, largou da pole position. Dois bons motivos que animam a dupla brasileira.

SuperByke

Depois da morte de pilotos das duas últimas etapas (um em cada etapa) na SuperByke Brasil, a Prefeitura de São Paulo suspendeu as provas de motociclismo no Autódromo de Interlagos. A organização da categoria também decidiu adiar a quarta etapa, que estava prevista para o dia 16 do próximo mês. A medida visa avaliar os acontecimentos promover mudanças que melhorem a segurança.

Londrina

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, terá no próximo fim de semana provas da Copa Truck, Mercedes-Benz Challenge e Copa HB20.